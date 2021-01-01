تفاصيل بقايا أحد أشهر انفجارات مجرة درب التبانة

كشفت دراسة جديدة أن بقايا كاسيوبيا A، أحد أشهر انفجارات النجوم في مجرة درب التبانة، لا تتوسع بالتساوي في جميع الاتجاهات، حيث قال فريق من جامعة أمستردام وهارفارد إن السديم الداخلي للنجم الذي تمت دراسته كثيرًا ربما اصطدم بظاهرة أخرى، وهو بقايا نجم متفجر في كوكبة على بعد حوالي 11000 سنة ضوئية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ساعدت دراسة على 19 عامًا من البيانات من مرصد شاندرا للأشعة السينية، الذي يدور حول 85000 ميل فوق الأرض، الفريق على فهم توسع السديم بشكل أفضل، وإيجاد المناطق الداخلية التي لا تتوسع على الإطلاق على عكس المناطق الخارجية.
هناك شيئان فقط يمكن أن يفسرا هذا السلوك غير المتوقع، وهنا ثقب في السديم يخلق فراغًا أو اصطدم بشيء، وتدعم نماذج الكمبيوتر فكرة الاصطدام بين السديم وجسم سماوي آخر.
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