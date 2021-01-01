توسع ميزة الحسابات الاحترافية لجميع المستخدمين من تويتر

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صورة الخبر: تويتر
تويتر

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة الأشهر في العالم، ”تويتر“، أنها وسعت ميزة ”الحسابات الاحترافية“، المعروفة باسم“Twitter for Professionals“، وجعلتها متاحة لجميع مستخدمي منصتها الرقمية.

وفي السابق، كان يجب على المستخدمين تقديم طلب إلى الشركة لتحويل حساباتهم إلى حسابات احترافية، ولكن مع التحديث الجديد، أصبح المستخدمون الآن يتمتعون بالقدرة على تحويل حساباتهم من خلال إعداد الحسابات الشخصية (Profile Settings).

المصدر: alwakeelnews

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