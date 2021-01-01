مفاجأة انخفاض كبير في عدد مستخدمي منصة ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

يشهد تطبيق Truth Social للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انخفاضا بنسبة 93? في عدد الاشتراكات وانخفاضا حادا في استخدامه، بسبب مشكلات فنية، وقائمة انتظار كبيرة للاشتراكات الجديدة.
وبعد بدء إطلاقه في فبراير الماضي، شهد التطبيق انخفاضا في عمليات التحميل بأكثر من 800000 منذ أسبوع إطلاقه، وفقا لـSensor Tower، كما انخفضت عمليات تحميل التطبيق على متجر تطبيقات Apple هذا الشهر إلى حوالي 60000 في أسبوع ، بناء على التقديرات المبكرة.
وقالت ستيفاني تشان، المتخصصة في إحصاءات الهواتف المحمولة في Sensor Tower: "انخفض تحميل التطبيق بنسبة 93? عن أسبوع إطلاقه، عندما شهد 872000 عملية تحميل خلال أسبوع، 21 فبراير"، مقدرة أن "يكون التطبيق قد وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 1.2 مليون تحميل منذ إطلاقه".
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