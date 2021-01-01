تلمح لسيارتين جديدتين من بوقاتي ريماك



بوقاتي بوقاتي

كشفت مجموعة بوقاتي ريماك عن صورة مثيرة للاهتمام تبدو كتلميح لسيارتين شقيقتين خارقتين تحت كل علامة منهما.



تأتي هذه الصورة من حفل افتتاح مركز بوجاتي ريماك الجديد للهندسة والتصميم في برلين، ألمانيا، وأكد بيان الشركتين أنهما سيعملان جنباً إلى جنب من أجل “تطوير الجيل القادم من سيارات بوجاتي وريماك الخارقة”.



عل يسار الصورة يظهر مدير تصميم بوجاتي ريماك أكيم أنشيدت، وعلى اليمين كبير مسؤولي التكنولوجيا إميليو شيرفو. وفي الخلفية تظهر ريماك نيفيرا مع أسطول سيارات بوقاتي الكامل من تشيرون إلى بولايد، بينما توجد سيارتان تحت أغطية بشعارات بوقاتي وريماك.

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ما الذي تخبؤه الشركتان بالضبط؟ لا يبدو أن أحداً من خارجهما يعلم ذلك الآن، ولكن قد تكون التصريحات السابقة مفيدة للتوقع.