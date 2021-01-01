تؤكد كيا النسخة الإنتاجية من EV9 لعام 2023

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صورة الخبر: EV9 2023
EV9 2023

أكدت كيا رسمياً أنه سيارتها الكهربائية EV9 ستصل للأسواق العام القادم في الولايات المتحدة وأوروبا وأسيا.

ستأخذ السيارة دور السيارة الرئيسية في مجموعة كيا SUV الكهربائية،وستقدم أرقى التصميم والميزات المتوفرة لدى الشركة، وستتضمن السيارة الإنتاجية مرايات العديد من الميزات التي شوهت في السيارة الاختبارية بما في ذلك الأبواب المقصية والمرايا الرقمية والمصابيح على شكل “وجه النمر الرقمي”,

من ناحية أخرى ستكون كيا EV9 أول سيارة تقدم تقنية القيادة الذاتية AutoMode من كيا والتي ستتوسع تدريجياً لتصبح متوفرة في كافي السيارات والأسواق الرئيسية. وقالت كيا إنها ستكون أول سيارة توفر الترقيات عبر الهواء وخدمة الميزات عند الطلب (أو لنقل الخدمات باشتراك مدفوع).

لم تحدد الشركة تفاصيل المحركات الكهربائية ولكنها تقول إن EV9 ستتسارع من 0-100 كم/س في 5 ثواني. وأنها ستوفر مدى 540 كيلومتر، وستوفر الشحن السريع للحصول عى 100 كيلومتر من المدى في 6 دقائق من الشحن.

المصدر: سعودى شفت

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