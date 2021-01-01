في أسواق جديدة تويوتا تطرح منافسة Camry

أعلن وكلاء شركة تويوتا عن نية الشركة طرح سيارة Avalon الجديدة في الولايات المتحدة وعدد من الأسواق العالمية الأخرى.
وحصلت السيارة الجديدة على بعض التعديلات الخارجية مقارنة بمركبات Avalon السابقة إذ اختلف فيها شكل المصابيح الخارجية وشكل شبك غطاء المبرد على الواجهة الأمامية كما حصلت على بعض التعديلات على أشكال ممتصات الصدمات.
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وداخليا صممت هذه السيارة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية إذ زودت بمقاعد جلدية مريحة مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت واجهة القيادة فيها على لوحات لمسية متطورة تغني عن الأزرار التقليدية، وزودت الواجهة بشاشة لمسية مميزة في منتصفها بمقاس 12.3 بوصة.
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