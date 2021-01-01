في أسواق جديدة تويوتا تطرح منافسة Camry

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تويوتا

أعلن وكلاء شركة تويوتا عن نية الشركة طرح سيارة Avalon الجديدة في الولايات المتحدة وعدد من الأسواق العالمية الأخرى.

وحصلت السيارة الجديدة على بعض التعديلات الخارجية مقارنة بمركبات Avalon السابقة إذ اختلف فيها شكل المصابيح الخارجية وشكل شبك غطاء المبرد على الواجهة الأمامية كما حصلت على بعض التعديلات على أشكال ممتصات الصدمات.

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وداخليا صممت هذه السيارة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية إذ زودت بمقاعد جلدية مريحة مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت واجهة القيادة فيها على لوحات لمسية متطورة تغني عن الأزرار التقليدية، وزودت الواجهة بشاشة لمسية مميزة في منتصفها بمقاس 12.3 بوصة.

وحصلت المركبة على وسادات أمان هوائية لحماية الركاب من جميع الاتجاهات أثناء الحوادث، وعلى نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم بالمسار أوتوماتيكيا على الطرقات السريعة، ونظام تشغيل المحرك والأضواء وأنظمة التكييف عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح المركبة بمحركات بنزين بعزم 178 حصانا، ومحركات بسعة 2.5 ليتر بعزم 209 أحصنة، ومحركات هجينة تولد عزما يعادل 218 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.

المصدر: روسيا اليوم

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