الأعلى في الزيادة السعرية..بيجو 5008 موديل 2022 ..



بيجو 5008 بيجو 5008

كشفت شركة مانسكو ، الوكيل الحصري لعلامة بيجو فى مصر، عن قائمة سعرية جديدة للسيارة بيجو 5008 موديل 2022 ، حيث شهدت الأسعار قيمة زيادة وصلت إلى 65 ألف جنيه في السوق المحلية، وهي الزيادة الأعلى في القائمة الجديدة لأسعار طرازات بيجو.



أسعار بيجو 5008 موديل 2022

صعدت بيجو 5008 في الفئة الأولى “Active Pack” إلى سعر 644.990 جنيه بعد أن كانت قد توقفت في بداية فبراير الماضي عند سعر 579.990 جنيهاً، والفئة الثانية “Allure Pack” جاءت بسعر 629.990 ألفًا بدلا من 625.990 ألف جنيهًا، فيما جاءت الفئة الثالثة ” GT” بسعر 704.990 ألفًا بدلا من 699.990 ألف جنيهًا، وقفزت الفئة الرابعة“ GT – Red interior” لتسجل 714.990 ألفًا بدلا من 709.990 ألف جنيهًا.



مواصفات بيجو 5008 موديل 2022

وتعتمد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، على سواعد محرك تيربو سعة 1.6 لتر, بقوة 165 حصان, عند 6000 لفة، و عزم دوران 240 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، لكل 100 كيلومتر، ويُمكن المحرك السيارة من الانتقال من وضعية السكون إلى سرعة 100 كيلومتر خلال 9.2 ثانية.

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وتتوفر بالسيارة بالعديد من مواصفات الأمان، بدايةً من الفئة الأولى؛ ومن أهمها نظام الفرامل المانعة للانزلاق مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة وبرنامج تدعيم الفرامل، وبرنامج تنبيه السائق، وبرنامج التحكم الإلكتروني في توازن السيارة، مثبت ومحدد سرعة بتحكم من عجلة القيادة، وقفل أوتوماتيكي للأبواب مع التحرك، قياس درجة الحرارة الخارجية، إمكانية تثبيت مقعد الأطفال بالمقاعد الخلفية، وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب الأمامي، وسائد هواء ستائرية، نظام تنبيه لضغط الإطارات.ويُضاف على ذلك في الفئة الثالثة نظام تنبيه النقطة العمياء، ونظام التحذير عند الانحراف عن الحارة المروية، تحكم أوتوماتيكي في ارتفاع إضاءة المصابيح، خاصية التعرف على علامات المرور، فيما تحتوي الفئة الرابعة على نظام المساعدة على الركن.تجهيزات الرفاهية في بيجو 5008 موديل 2022وتتميز السيارة بالعديد من الكماليات ووسائل الترفيه؛ منها خاصية المفتاح الذكي+زر الإدارة/إيقاف المحرك، كمبيوتر رحلات، بدالات نقل يدوي للسرعات خلف عجلة القيادة، نظام بيجو I-COCKPIT، شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، مفاتيح مدمجة بعجلة القيادة للتحكم بنظام الصوت والسرعة ونظام الهاتف بتقنية البلوتوث، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، عجلة قيادة بمؤازرة كهربية مع التحكم في 4 اتجاهات، مفتاح ريموت مركزي، مرايا خارجية كهربية بخاصية التسخين، مسند يد أمامي من الجلد مع وحدة تخزين بالإضاءة، مخرج تكييف خلفي، فرامل يد كهربائية مع مساعد للمرتفعات، مساحات زجاج خلفية، تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد، زجاج داكن اللون مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفية، حساسات ركن خلفية، حساسات ركن أمامية، كاميرا ركن خلفية ملونة 180 درجة، شاحن لاسلكي.كما تأتي الفئة الثانية بإمكانية فتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائياً، فيما تأتي أعلى فئة بكاميرا ركن أمامية وخلفية، إلى جانب شاشة مقاس 10 بوصة تعمل باللمس، وبدايةً من الفئة الثالثة تأتي بيجو 5008 بخاصية تحكم كهربائي في وضعية مقعد السائق في 8 اتجاهات بذاكرة تسجيل +خاصية تدفئة المقاعد الأمامية، نظام تدليك، فرش جلد طبيعي كلي أسود، فرش جلد طبيعي أحمر، حليات التابلوه والأبواب من الخشب.ومن حيث أنظمة الترفيه فتأتي السيارة بدايةً من الفئة الأولى بنظام الهاتف بتقنية البلوتوث، ومدخل صوت USB، ومدخلين USB في الخلف، 6 سماعات، مخرج كهربائي 12 فولت، شاشة مرآة للهاتف، فيما زودت الفئة الرابعة بنظام صوتي FOCAL.