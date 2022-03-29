سعر الذهب اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، استقرارا، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1949 دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 654 جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 840 جنيها.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 980 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1119جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4895 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 9790 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 19580 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7890 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :ارتفاع العقود الآجلة الذهب عند مستوى 1949دولارا للأوقية، مساء أمس، ويستعد المعدن الأصفر لتحقيق أكبر مكاسب ربع سنوية له منذ سبتمبر 2020، حيث أدت الحرب المستمرة في أوكرانيا إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.