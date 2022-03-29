تباين بأداء المؤشرات ..البورصة المصرية تخسر 201 مليون جنيه.

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 31 مارس 2022، كما خسر رأس المال السوقي نحو 201 مليون جنيه ليغلق عند 726.422 مليار جنيه.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 30» عند مستوى 11238 نقطة بنحو 0.01%، كما انخفض «إيجي إكس 50» بنحو 0.24% ليغلق عند مستوى 1927 نقطة، فيما استقر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» عند مستوى 13711 نقطة، بينما ارتفع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.01% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.38% ليغلق عند مستوى 1910 نقطة، كما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.22% ليغلق عند مستوى 2893 نقطة.

المصدر: جريده المصدر

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