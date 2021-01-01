لو نفسك وزنك يزيد ..طريقه عمل المفتقة بالعسل الأسود في المنزل..

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المفتقة بالعسل

تعتبر المفتقة من أكثر الأكلات التي تساعد على الشعور بالشبع، كما يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، خاصة الراغبون في زيادة وزنهم، حيث تحتوى على نسبة عالية من السكر، كما يفضل الكثير تحضيرها في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج لضمان جودتها، ولهذا نستعرض في التقرير، طريقة عمل المفتقة في المنزل، من خلال الخطوات التي أشارت إليها الشيف فاطمة عبد المنعم خلال حديثها معنا، والتي نستعرضها في هذا التقرير.

طريقه عمل المفتقة بالعسل الأسود:

المكونات:

تحضير كوب عسل أسود.

تحضير 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

تحضير نصف كوب سوداني مقشر.

تحضير نصف كوب سمسم.

تحضير3 ملاعق كبيرة من الحلبة الصفراء المطحونة.

تحضير 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند.
تحضير ملعقة كبيرة من السمن.

طريقه تحضير المفتقة في المنزل:

- يجب تحضير وعاء ووضعه على النار ثم إضافة بعص اليمن والفول السودانى وكذلك السمسم، مع التقليب لمدة دقيقة.

- يجب بعد اتباع الخطوة الأولى، إضافة الدقيق ومع التقليب لبعض الوقت، ثم إضافة العسل والحلبة الصفراء وكذلك جوز الهند مع الاستمرار في تقليب الخليط لمدة دقيقة أخرى وترك الخليط حتى يبرد ويحفظ في برطمان زجاجي محكم الغلق.

- ويمكن تناول وجبة المفتقة وقت وجبة الإفطار أو العشاء أو حتى مع وجبة السحور في شهر رمضان حيث تعتبر من الوجبات الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والحيوية والنشاط لاحتوائها على بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

المصدر: اليوم السابع

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