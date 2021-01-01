عاجل من «مايكروسوفت» تحذير لملايين المستخدمين بالعالم: ثغرة تسبب كارثة

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تمتلك شركة «مايكروسوفت» بعضًا من أفضل الأصول التكنولوجية في العالم، لكنها تتصدر حاليًا عناوين الأخبار لأسباب مختلفة، إذ يعمل عملاق التكنولوجيا في شراكة مع «جوجل» لإصلاح خادم مخترق قد يعرض ملايين المستخدمين للخطر، فبعد أن ظلت كل من «جوجل» و«مايكروسوفت» صامتتين بشأن خطورة الثغرة الأمنية أعلنا أخيرا عنها.



كتبت «مايكروسوفت» عبر الإنترنت إنها على دراية بإصلاحات أمان «Chromium» الأخيرة، أنها تعمل بنشاط على إصدار تصحيح أمان، وأقرت الشركات بأنه يتم استغلال الثغرة الأمنية وأصدرت تحديثًا عاجلاً لجميع المستخدمين لتثبيته بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.



جوجل ومايكروسوفت تعرضتا لخطر بسبب نقطة ضعيفة

يسلط التحديث الطارئ الضوء على الكيفية التي ربما تسببت في تعرض كل من جوجل ومايكروسوفت للخطر بسبب نقطة ضعيفة، فعادة تصدر كلتا الشركتين إصلاحات أمنية كل 4 أسابيع لسد ثغرات مماثلة.

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جاء الحل الوسط من محرك «JavaScript» الذي يدعم Chromium، وهو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر لمتصفحات الويب يستخدمها «جوجل كروم» و«نايكروسوفت إيدج».مع تصاعد التوتر الرقمي من الصراع في أوكرانيا والنمو غير المنظم لـ «الميتافيرس»، أصبح حفاظ المستخدم على ملفه الشخصي الرقمي محميًا أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، لذلك يتوجب الاهتمام باستمرار بالتحديثات، ومراعاة تأكيد خطوات وإجراءات الأمان بشكل دائم، لأن أي خلل ولو صغير يمكن أن يسبب كارثة لصاحبه ويعرضه لخطر فادح.كيفية إجراء التحديث الجديد لتصحيح الأمانأما فيما يتعلق بالتحديث الجديد لمتصفح «إيدج»، فتوجه شركة «مايكروسوفت» بسرعة تطبيقه من أجل الحصول على تصحيح الأمان والمحافظة على البيانات، ويمكن إجراء هذا التحديث من خلال خطوات في غاية البساطة، أولها أنه يجب فتح المتصفح والذهاب إلى الإعدادات ومنه اختيار رمز «المساعدة» من شريط العناوين والضغط على مفتاح «Enter»، وفي الصفحة التالية سيتمكن المستخدم من التحديث.