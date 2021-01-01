عاجل من «مايكروسوفت» تحذير لملايين المستخدمين بالعالم: ثغرة تسبب كارثة

تمتلك شركة «مايكروسوفت» بعضًا من أفضل الأصول التكنولوجية في العالم، لكنها تتصدر حاليًا عناوين الأخبار لأسباب مختلفة، إذ يعمل عملاق التكنولوجيا في شراكة مع «جوجل» لإصلاح خادم مخترق قد يعرض ملايين المستخدمين للخطر، فبعد أن ظلت كل من «جوجل» و«مايكروسوفت» صامتتين بشأن خطورة الثغرة الأمنية أعلنا أخيرا عنها.
كتبت «مايكروسوفت» عبر الإنترنت إنها على دراية بإصلاحات أمان «Chromium» الأخيرة، أنها تعمل بنشاط على إصدار تصحيح أمان، وأقرت الشركات بأنه يتم استغلال الثغرة الأمنية وأصدرت تحديثًا عاجلاً لجميع المستخدمين لتثبيته بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.
جوجل ومايكروسوفت تعرضتا لخطر بسبب نقطة ضعيفة
يسلط التحديث الطارئ الضوء على الكيفية التي ربما تسببت في تعرض كل من جوجل ومايكروسوفت للخطر بسبب نقطة ضعيفة، فعادة تصدر كلتا الشركتين إصلاحات أمنية كل 4 أسابيع لسد ثغرات مماثلة.
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