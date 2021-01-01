ورد ذكره في القرآن الكريم.. حقيقة ظهور النجم الثاقب بالسماء..



النجم الثاقب النجم الثاقب

مزاعم عديدة روجتها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في الساعات الماضية، تتحدث عن ظهور النجم الثاقب على حقول الرصد الفضائي، حيث تنتشر هذه الصور منذ سنوات التي تشبه الطائرات أو مركبات أو أجسام مجنحة.



حقيقة ظهور النجم الثاقب بالسماء

تلك الصور قد يتم التلاعب بها، ولكن قد يحدث في بعض الأحيان، أن تظهر أشكال مألوفة بالنسبة لنا، وهي عبارة عن خلل فني يحدث عندما يتم إلقاء الكثير من الطاقة أثناء التوهجات الشمسية التي تؤثر على تلك الأقمار الصناعية، عندما تعكس عدسة «سوهو» التوهج الشمسي أو عندما يتم عمل تركيز للكاميرا أو تقطيع يحدث خلال المعالجة الرقمية، لذلك تلك الأشياء في الصور لا وجود لها في الواقع فهي مجرد خدعة بصرية.



وتوجد بعض النقاط والأشكال التي تظهر قرب الشمس، فهي فقط جزء من تحرر ضخم للإلكترونات والأيونات والذرات، خلال التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الاكليلية التي عادة تتبع التوهج الشمسي، وفقا لما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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الكوكب ذو الذنببينما الكوكب ذو الذنب أو النجم المذنب، هي تسمية قديمة كانت تطلقها العرب على المذنبات، وقد ذكر ذلك أبي تمام في قصيدته المشهورة «السيف أصدق أنباء من الكتب»، بقوله: «وخوّفوا الناس من دهياء مظلمة.. إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب»، والمقصود بذلك مذنب هالي، وقد ألف عنه الفيلسوف أبو أسحاق الكندي رسالة بعنوان رسالة خاصة فيما رصد من الأثر العظيم الذي ظهر في سنة اثنين وعشرين ومائتين للهجرة، كما وصفه ابن الأثير في قوله «في سنة اثنين وعشرين ومائتين للهجرة ظهر عن يسار القبلة كوكب ذو ذنب وبقي يُرى نحو أربعين ليلة، وكان أول ما طلع من المغرب ثم اتجه نحو المشرق وكان أبيض طويلاً فهال الناس وعظم أمره عليهم»، إذا الكوكب ذو الذنب، هو مذنب وليس كما يروج له بأنه كوكب خرافي.وبالنسبة للنجم الطارق في القرآن الكريم، فهو يشير إلى نوع من النجوم يسمى النجوم النيوترونية، فهي لها نبضات وطرقات منتظمة، سجلتها التلسكوبات الراديوية، وأمر ظهورها خلال الأيام الماضية مجرد شائعات.