ورد ذكره في القرآن الكريم.. حقيقة ظهور النجم الثاقب بالسماء..

مزاعم عديدة روجتها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في الساعات الماضية، تتحدث عن ظهور النجم الثاقب على حقول الرصد الفضائي، حيث تنتشر هذه الصور منذ سنوات التي تشبه الطائرات أو مركبات أو أجسام مجنحة.
حقيقة ظهور النجم الثاقب بالسماء
تلك الصور قد يتم التلاعب بها، ولكن قد يحدث في بعض الأحيان، أن تظهر أشكال مألوفة بالنسبة لنا، وهي عبارة عن خلل فني يحدث عندما يتم إلقاء الكثير من الطاقة أثناء التوهجات الشمسية التي تؤثر على تلك الأقمار الصناعية، عندما تعكس عدسة «سوهو» التوهج الشمسي أو عندما يتم عمل تركيز للكاميرا أو تقطيع يحدث خلال المعالجة الرقمية، لذلك تلك الأشياء في الصور لا وجود لها في الواقع فهي مجرد خدعة بصرية.
وتوجد بعض النقاط والأشكال التي تظهر قرب الشمس، فهي فقط جزء من تحرر ضخم للإلكترونات والأيونات والذرات، خلال التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الاكليلية التي عادة تتبع التوهج الشمسي، وفقا لما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
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