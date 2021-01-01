4 مشروبات تساعد على التخلص من كسل بعد الإفطار فى رمضان

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يسيطر الشعور بالكسل على الجميع بعد نهار صيام طويل والبدء في تناول الإفطار، والكسل أو التخمة هو ذلك الاحساس الذي يتملك الشخص بمجرد الانتهاء من وجبة الإفطار فتجد نفسك أمام حالة صمت لا تتمكن من التحرك أو حتى التنفس قد يكون ذلك بسبب تناول كميات كبيرة من الطعام أكثر من الحاجة أو حتى التناول فجأة.



ولهذا يفضل في حالة الشعور بالامتلاء التوقف عن تناول الطعام حتى لا يزداد الأمر إلى الشعور بالتلبك المعوي فتزداد المشكلة سوءا والحصول على قسط من الراحة المعدة حتى تتمكن من هضم الطعام وبعدها يمكن أن تستكمل طعامك ليكون على فترات متقطعة مع الحرص على الأكل ببطء.



وللتخلص من هذا الشعور سريعا خلال رمضان إليك 4 مشروبات تساعد على إنهاء هذا الشعور بحسب موقع " daily medical info" ومن أبرز هذه المشروبات

- الماء

شرب الماء يساعد الجسم علىةاتمان عملية الهضم وذلك من خلال تعزيز حركة الطعام بالجهاز الهضمي وتليينه كما أن الماء يساهم في الحفاظ على رطوبة الجسم وبالتالي يمنع جفاف الفم ويساعد على إفراز اللعاب بكميات كافية تعزز من عملية الهضم ولتحقيق أفضل نتيجة يفضل شرب الماء بعد 20 دقيقة من موعد تناول وجبة الإفطار مع الحرص على شرب كميات كبيرة مرة واحدة بل يجب تناولها بشكل تدريجي

- النعناع مع الليمون

يعد مشروب الليمون بالنعناع من أكثر المشروبات المحببة لدى الكثيرين نظرا لما يسببه من انتعاش حقيقي ورطوبة في الجسم ولكن ما يقوم به خلال الشهر الكريم ليس الرطوبة فقط ولكن أيضا يساهم في تعزيز عملية الهضم وإراحة الجهاز الهضمي من خلال تهدئة المعدة وعلاج اضطراباتها فهو من المشروبات التي تساعد على التخلص من التخمة كونها غنية بمضادات الأكسدة والعناصر التي تعزز المناعة وتحمي من الالتهابات وتسهم في طرد الغازات وعلاج النفخة ولذلك يفضل تناول كوب من عصير الليمون والنعناع أو شرب شاي النعناع مع قليل من الليمون في رمضان بعد وجبة الإفطار.

- الزنجبيل

يشتهر مشروب الزنجبيل بفوائده الصحية المتعددة ولكن يعد المكون السحري في رمضان ولذلك ينصح بتناوله بشكل خاص خلال الشهر الكريم وذلك كونه يعمل على تعزيز عمليات الأيض بالجسم والمساعدة على عملية الهضم وذلك بسبب العمل على تشجيع إفراز الأنزيمات الهاضمة في الجهاز الهضمي مما يساعد على التخلص من التخمة كما يعمل على تحفيز تقلص عضلات الجهاز الهضمي وهو ما يساعد على نقل المواد وهضمها أسرع.

- اللبن الرائب

يعد اللبن المخمر أو الرائب أحد أبرز العناصر التي تساعد على إتمام عملية الهضم بكفاءة وذلك بسبب احتوائه على البروبيوتك تلك البكتيريا التي تساعد على الحفاظ على التوازن الطبيعي للكائنات الدقيقة بالأمعاء وتساهم في تعزيز عملية الهضم.