جامعة طنطا تحيل منظمي حفل تخرج طلابي كلية الصيدلة للتحقيق

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صورة الخبر: جامعة طنطا
جامعة طنطا


أعلن مجلس إدارة جامعة طنطا اليوم في بيان رسمي جاء نصه"نظرًا لما تلاحظ لدي إدارة جامعة طنطا من سوء تنظيم لحفل أبنائنا من خريجي كلية الصيدلة مما دعا رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمود ذكى لرفض سيادته استكمال الحضور بالحفل والاكتفاء بصورة تذكارية فقط.
كما قرر رئيس الجامعة إقامة حفل تخرج جماعي لدفعات عام 2019، 2020، 2021 من برنامج بكالوريوس الصيدلة وبرنامج بكالوريوس "الصيدلة الاكلينيكية"، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نهلة العشماوي عميدة الكلية، وبحضور السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة و النواب، وذلك يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022 باستاد جامعة طنطا بالمجمع الطلابي بسبرباي في تمام الساعة السادسة مساءً.

كما أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اعتزازه وتقديره الشديدين لأبنائه الخريجين، الذين بذلوا الجهد طوال دراستهم فى كلية الصيدلة، وأن تكريمهم مستحق دون تمييز ، مضيفًا أن الجامعة تعتز بجميع خريجيها.

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ووجه د. محمود ذكى رسالة تهنئة لأسر الخريجين، مؤكدًا أن سعادة الجامعة لا تقل عن سعادة أسر الخريجين بأبنائهم للاحتفال بهم وجنى ثمار اجتهادهم ومثابرتهم ، متمنيًا لجميع الخريجين النجاح والتفوق.

المصدر: elbalad

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