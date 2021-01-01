تعرف علي مرض باركنسون وأهم الأعراض

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مرض باركنسون


مرض باركنسون هو اضطراب في الدماغ يؤدي إلى الاهتزاز والتصلب وصعوبة في المشي والتوازن والتنسيق .

تبدأ أعراض مرض باركنسون عادةً تدريجيًا وتزداد سوءًا بمرور الوقت، مع تقدم المرض ، قد يواجه الناس صعوبة في المشي والكلام، قد يكون لديهم أيضًا تغيرات عقلية وسلوكية ، ومشاكل في النوم ، واكتئاب ، وصعوبات في الذاكرة ، وإرهاق.

يمكن أن يصاب كل من الرجال والنساء بمرض باركنسو، ومع ذلك ، فإن المرض يصيب الرجال أكثر بنسبة 50 في المائة من النساء.

أعراض مرض باركنسون
لمرض باركنسون أربعة أعراض رئيسية:

رعاش (رجفة) في اليدين أو الذراعين أو الساقين أو الفك أو الرأس
تصلب الأطراف والجذع
بطء الحركة
اختلال التوازن والتنسيق ، مما يؤدي أحيانًا إلى السقوط

قد تشمل الأعراض الأخرى الاكتئاب والتغيرات العاطفية الأخرى، صعوبة في البلع والمضغ والتحدث، ومشاكل المسالك البولية أو الإمساك ، مشاكل الجلد واضطرابات النوم .

وتختلف أعراض مرض باركنسون ومعدل تقدمه بين الأفراد، في بعض الأحيان ، يتجاهل الناس الأعراض المبكرة لمرض باركنسون باعتبارها آثارًا للشيخوخة الطبيعية، في معظم الحالات لا توجد فحوصات طبية لاكتشاف المرض بشكل نهائي ، لذلك قد يكون من الصعب تشخيصه بدقة.

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