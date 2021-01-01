روبوت لحماية مدينة بومبى الأثرية بإطاليا

وظفت حديقة بومبي الأثرية روبوتًا رباعي الأرجل يسمى Spot لتفقد شوارع وأنفاق المدينة الإيطالية القديمة بدلاً من البشر، وبصفته كلب حراسة آلي، سيقوم Spot بدوريات في بومبي في الليل أو عندما يكون الموقع مغلقًا للسائحين، مما يوفر تغذية حية للمسؤولين البشريين الموجودين خارج الموقع.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن جزءا من مهمة Spot هى التحقيق في الأنفاق التي حفرها صائدو الآثار غير القانونيين، والتي تسبب مشاكل هيكلية ولكنها ستكون خطيرة أو ضيقة للغاية بالنسبة للمسئولين للوصول إليها بأمان.
ويستخدم Spot، الذى تنتجه شركة Boston Dynamics الأمريكية، كاميراته وأجهزة الاستشعار الخاصة به لتوفير تغذية من هياكل بومبي التي يصعب الوصول إليها.
كما أنه قادر على فحص حتى أصغر المساحات، وجمع وتسجيل البيانات المفيدة لتخطيط التدخلات لإصلاح مشكلات السلامة والهيكل.
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