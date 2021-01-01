روبوت لحماية مدينة بومبى الأثرية بإطاليا



روبوت روبوت

وظفت حديقة بومبي الأثرية روبوتًا رباعي الأرجل يسمى Spot لتفقد شوارع وأنفاق المدينة الإيطالية القديمة بدلاً من البشر، وبصفته كلب حراسة آلي، سيقوم Spot بدوريات في بومبي في الليل أو عندما يكون الموقع مغلقًا للسائحين، مما يوفر تغذية حية للمسؤولين البشريين الموجودين خارج الموقع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن جزءا من مهمة Spot هى التحقيق في الأنفاق التي حفرها صائدو الآثار غير القانونيين، والتي تسبب مشاكل هيكلية ولكنها ستكون خطيرة أو ضيقة للغاية بالنسبة للمسئولين للوصول إليها بأمان.



ويستخدم Spot، الذى تنتجه شركة Boston Dynamics الأمريكية، كاميراته وأجهزة الاستشعار الخاصة به لتوفير تغذية من هياكل بومبي التي يصعب الوصول إليها.



كما أنه قادر على فحص حتى أصغر المساحات، وجمع وتسجيل البيانات المفيدة لتخطيط التدخلات لإصلاح مشكلات السلامة والهيكل.

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وتعد بومبي هي مدينة قديمة دفنت تحت الرماد البركاني عند ثوران جبل فيزوف عام 79 بعد الميلاد، واليوم تغطي أطلالها الأثرية حوالي 440 ألف متر مربع، لكنها تواجه التدهور بفعل القوى الطبيعية والنشاط البشري.وقال جابرييل زوشتريجل، مدير حديقة بومبي الأثرية: "نرغب في اختبار استخدام هذه الروبوتات في الأنفاق تحت الأرض التي صنعتها حفارات غير قانونية والتي نكشف عنها في المنطقة المحيطة ببومبي".وأضاف جابرييل: "غالبًا ما تكون ظروف السلامة داخل الأنفاق التي حفرها لصوص القبور محفوفة بالمخاطر للغاية، ونتيجة لذلك يمكن أن يشير استخدام الروبوت إلى انجاز من شأنه أن يسمح لنا بالمضي قدمًا بسرعة أكبر وبأمان تام".ويمكن لـ Spot، المناسب للاستخدام الداخلي أو الخارجي، رسم بيئته واستشعاره وتجنب العوائق وتسلق السلالم وفتح الأبواب.كما يمكنه القيام بمهام خطرة في مجموعة متنوعة من البيئات القاسية مثل المحطات النووية وحقول النفط البحرية ومواقع البناء.