اعرف التفاصيل ..تحديث Season 3 للعبة Call of Duty Mobile يشمل خريطة جديدة ..

أعلنت Activision عن تحديث الموسم الثالث للعبة الرماية الشهيرة Call of Duty Mobile، ومن المقرر طرح التحديث اليوم 30 مارس وسيجلب العديد من الميزات الجديدة والتغييرات والمحتوى داخل اللعبة إلى اللعبة.





والآن ، قامت Call of Duty: Mobile رسميًا بإثارة خريطة جديدة للعبة ستصل إلى جانب تحديث الموسم 3: Radical Raid، وستظهر الخريطة ، التي يطلق عليها اسم Miami Strike ، على النسخة المحمولة من اللعبة مع التحديث القادم.



خريطة Miami Strike: التفاصيل

إن Miami Strike ليست خريطة جديدة تمامًا ، فقد ظهرت الخريطة لأول مرة في Call of Duty: Black Ops Cold War بالاسم Miami، وستعتمد نسخة الهاتف المحمول من الخريطة على نفس الخريطة ، إلا أنها ستكون تكرارًا صغيرًا لها لتلائم الشاشة الصغيرة وطريقة اللعب CoD: Mobile.



ويُظهر مقطع الفيديو التشويقي المنشور على Twitter عبر مقبض CoD: Mobile الرسمي تصميم خريطة مشابهًا من CoD: Black Ops Cold War، ونظرًا لكونها خريطة أصغر ، فإنها ستوفر طريقة لعب أسرع وأكثر جاذبية. ستعرض الخريطة أيضًا قتالًا قريبًا.



CoD: تفاصيل تحديث Mobile Season 3

وبالإضافة إلى الخريطة الجديدة ، فإن تحديث Radical Raid سيجلب أيضًا أسلحة جديدة ، وتمريرة معركة ، ومباريات متسلسلة مرتبة جديدة ، وإصلاحات للأخطاء في اللعبة، وبصرف النظر عن ذلك ، سيتم أيضًا إضافة عميل جديد إلى اللعبة. يمكن للاعبين استخدام هذا المشغل بمجرد وصولهم إلى المستوى 14.



كيفية تحديث CoD: Mobile مع تحديث الموسم الثالث

يمكن للاعبين تحديث لعبتهم من خلال التوجه إلى متاجر التطبيقات المعنية على هواتفهم الذكية. ابحث في اللعبة واضغط على زر التحديث لبدء تثبيت التحديث.