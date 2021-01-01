4 طرق لإصلاح أخطاء التشغيل التلقائى على ويندوز 11

يعد التشغيل التلقائي جزءًا من ويندوز وقد تسبب في حدوث مشكلات غير متوقعة للمستخدمين طوال ذلك الوقت، عندما يعمل، يكتشف "التشغيل التلقائي" نوع الجهاز القابل للإزالة الذي أدخلته، مثل القرص المضغوط، وأقراص DVD، وبطاقة ذاكرة الكاميرا، وما إلى ذلك، ويتخذ الإجراء الصحيح تلقائيًا.
ولكن إذا كان "التشغيل التلقائي" يتخذ إجراءً خاطئًا أو لا يفعل شيئًا على الإطلاق، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للوصول إلى أساس المشكلة فى ويندوز 11 وجعلها تعمل بشكل صحيح مرة أخرى، وفقا لما ذكره موقع "business insider".
اوقف تشغيل "التشغيل التلقائي" ثم أعد تشغيله
1. اضغط فوق ابدأ ثم اضغط فوق إعدادات.
2. في مربع بحث الإعدادات، اكتب "التشغيل التلقائي" واضغط فوق تشغيل أو إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي عند رؤيته في النتائج.
3. في صفحة التشغيل التلقائي، قم بإيقاف التشغيل عن طريق تمرير الزر إلى اليسار، ثم أعد تشغيله واختبر التشغيل التلقائي عن طريق إدخال جهاز قابل للإزالة.
إعادة تعيين التشغيل التلقائي إلى إعداداته الافتراضية
إذا أصبح "التشغيل التلقائي" مجموعة مربكة من الإعدادات غير المرغوب فيها، فيمكنك إعادة تعيينها كلها مرة أخرى إلى "إعدادات المصنع الافتراضية".
افتح لوحة تحكم التشغيل التلقائي، ثم قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق إعادة تعيين جميع الإعدادات الافتراضية.
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