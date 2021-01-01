باختراق Ronin سرقة 650 مليون دولار من العملات المشفرة

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العملات المشفرة

كشفت شركة Sky Mavis المشغلة لـ Ronin و Axie Infinity عن الاختراق وجمدت المعاملات على Ronin ، مما يسمح بإيداع وسحب الأموال من بلوكتشين للشركة.

تقول Sky Mavis إنها تعمل مع تطبيق القانون لاستعادة 173600 إيثيريوم (تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 600 مليون دولار) و 25.5 مليون دولار أمريكي (عملة مشفرة مرتبطة بالدولار الأمريكي) من الجاني ، الذي سحبها من الشبكة في 23 مارس.

ركز الهجوم على بلوكتشين Ronin الخاص بـ Sky Mavis ، وهو وسيط بين Axie Infinity و بلوكتشين للعملات المشفرة الأخرى مثل ايثريوم. يمكن للمستخدمين إيداع ايثريوم أو USDC إلى Ronin ، ثم شراء عناصر رمزية غير قابلة للاستبدال أو عملة داخل اللعبة أو يمكنهم بيع أصولهم داخل اللعبة وسحب الأموال حسبما نقل موقع The verege.

وفقًا لـ Sky Mavis ، استخدم المهاجم مفاتيح أمان خاصة مخترقة لخرق عقد الشبكة التي تتحقق من عمليات النقل من وإلى Ronin blockchain. سمح ذلك للمهاجم بسحب كميات كبيرة من إيثريوم و USDC . تم اكتشاف النقل بعد أسبوع تقريبًا - عندما حاول مستخدم آخر سحب 5000 Ethereum عبر الجسر.

المصدر: السلطة

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