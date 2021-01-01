إيلون موسك “يتوقع” أن تيسلا تصبح أكبر شركات سيارات في العالم

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أعلن إيلون موسك عن أهداف طموحة للغاية لشركة تيسلا في خفل افتتاح مصنع الشركة في برلين.



قال الرئيس التنفيذي للشركة بأنهم قد يبيعون 20 مليون سيارة سنوياُ في غضون 10 سنوات. ومن المفارقة أنه قال أن أفضل سيناريو أمام تيسلا هو أن تقوم ببناء 10 ملايين سيارة كهربائية في السنة.



كيف وفّق موسك بين مقولتيه؟ قال موسك “أعتقد أنه من التطرف، ولكن ليس من المستحيل، أن نتمكن من تصنيع 20 مليون سيارة سنوياً في 10 سنوات”. وأضاف “وسيكون هذا رقماً جيداً لأن هناك ملياري سيارة وشاحنة في العالم قيد الاستخدام النشط، لذا فإن 20 مليوناً سيكونون 1% من الأسطول العالمي سنوياً”. لذا فإن 10 ملايين سيارة سنوياً هو رقم تعلم تيسلا أنها ستحققه، ولكنها مع ذلك تطمح لتحقيق 20 مليون سنوياً. أو أن ذلك ما يروج له موسك.

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في مكان آخر قال سام فيوراني نائب الرئيس في شركة AutoForecast Solutions للدراسات في بيان مستقل “ستفقد تيسلا بالتأكيد حصتها في السوق للمركبات الكهربائية لأنها بدأت بدون منافسة”. وأضاف “لا يهم إذا كانت تسلا ستضاعف حجمها مرتين أو ثلاث مرات، فإن السوق سوف ينمو وسيكون هناك لاعبون آخرون قادمون”.