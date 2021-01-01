أول مصنع لبورش خارج أوروبا في ماليزيا



بورش بورش

افتتحت بورش مصنعها الأول خارج أوروبا في دولة ماليزيا، والذي بدأ بتجميع سيارات كايين للسوق المحلي.



جهز المصنع بتقنيات صديقة للبيئية حيث يحصل على الطاقة من ألواح الطاقة الشمسية، ويوفر تقنيات تجميع مياه الأمطار للحد من استهلاك المياه العذبة.



قال ألبريشت رايمولد عضو مجلس إدارة بورش للإنتاج والخدمات اللوجستية في بيان صحفي “يلبي موقع التجميع الجديد في ماليزيا احتياجات السوق المحددة ويعمل جنباً إلى جنب مع شبكة بورش من مواقع الإنتاج في أوروبا. إنه يفي بمعايير الجودة الشاملة التي حددتها بورش”.

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نجحت بورش بخفض سعر كايين للسوق الماليزي بشكل كبير حيث أصبحت تباع من أسعار تبدأ مما يعادل 130,162 دولار مقارنة بالسعر السابق الذي يعادل 157,377 دولار للسيارات التي كانت تستوردها من أوروبا.