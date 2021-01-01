أول مصنع لبورش خارج أوروبا في ماليزيا

افتتحت بورش مصنعها الأول خارج أوروبا في دولة ماليزيا، والذي بدأ بتجميع سيارات كايين للسوق المحلي.
جهز المصنع بتقنيات صديقة للبيئية حيث يحصل على الطاقة من ألواح الطاقة الشمسية، ويوفر تقنيات تجميع مياه الأمطار للحد من استهلاك المياه العذبة.
قال ألبريشت رايمولد عضو مجلس إدارة بورش للإنتاج والخدمات اللوجستية في بيان صحفي “يلبي موقع التجميع الجديد في ماليزيا احتياجات السوق المحددة ويعمل جنباً إلى جنب مع شبكة بورش من مواقع الإنتاج في أوروبا. إنه يفي بمعايير الجودة الشاملة التي حددتها بورش”.
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