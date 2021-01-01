أول مصنع لبورش خارج أوروبا في ماليزيا

آخر الأخبارأخبار السيارات › أول مصنع لبورش خارج أوروبا في ماليزيا

صورة الخبر: بورش
بورش

افتتحت بورش مصنعها الأول خارج أوروبا في دولة ماليزيا، والذي بدأ بتجميع سيارات كايين للسوق المحلي.

جهز المصنع بتقنيات صديقة للبيئية حيث يحصل على الطاقة من ألواح الطاقة الشمسية، ويوفر تقنيات تجميع مياه الأمطار للحد من استهلاك المياه العذبة.

قال ألبريشت رايمولد عضو مجلس إدارة بورش للإنتاج والخدمات اللوجستية في بيان صحفي “يلبي موقع التجميع الجديد في ماليزيا احتياجات السوق المحددة ويعمل جنباً إلى جنب مع شبكة بورش من مواقع الإنتاج في أوروبا. إنه يفي بمعايير الجودة الشاملة التي حددتها بورش”.

نجحت بورش بخفض سعر كايين للسوق الماليزي بشكل كبير حيث أصبحت تباع من أسعار تبدأ مما يعادل 130,162 دولار مقارنة بالسعر السابق الذي يعادل 157,377 دولار للسيارات التي كانت تستوردها من أوروبا.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أول مصنع لبورش خارج أوروبا في ماليزيا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69242

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager