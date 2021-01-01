بسبب الدولار شركة الأمل ترفع سعر بي واي دي L3 موديل 2022



بي واي دي L3 بي واي دي L3

باعتبارها وكيل سيارات BYD (بي واي دي) في مصر، أعلنت شركة الأمل للسيارات عن تقديم زيادة سعرية رسمية على موديل 2022 من سيارتها L3 التي تنتمي لفئة سيدان في السوق المصري، حيث أصبحت أسعار هذا الموديل كالتالي بعد الزيادة التي تسبب فيها ارتفاع سعر الدولار في مصر:



- فئة أولى من 235 إلى 270 ألف جنيه (زيادة 35 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 245 إلى 280 ألف جنيه (زيادة 35 ألف جنيه).

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ويحمل هذا الموديل المتاح محليا من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 108 حصان و145 نيوتن متر من عزم الدوران، كما يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- قفل مركزي للأبواب.- نظام لمنع إدارة المحرك لمنع السيارة من السرقة.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- تكييف هواء.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- مرايات جانبية كهربائية بإشارات LED.- نظام أمان لأطفال بالأبواب الخلفية.