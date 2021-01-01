من الوكيل زيادة رسميةعلى أسعار نيسان سنترا 2022



نيسان سنترا 2022 نيسان سنترا 2022

بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر أعلن وكيل نيسان مؤخرا عن تقديم زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها سنترا في السوق المحلي، حيث بلغت هذه الزيادة 35 ألف جنيه، وبذلك أصبح هذا الموديل يتم تقديمه بالأسعار التالية:



- فئة أولى من 292 ألف و500 جنيه إلى 327 ألف و500 جنيه (زيادة 35 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 310 ألف و500 جنيه إلى 345 ألف و500 جنيه (زيادة 35 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة من 314 ألف و400 جنيه إلى 364 ألف و400 جنيه (زيادة 35 ألف جنيه).- فئة رابعة من 318 ألف و400 جنيه إلى 368 ألف و400 جنيه (زيادة 35 ألف جنيه).ويحمل موديل 2022 من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 118 حصان و154 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وبسرعة قصوى 180 كم/ساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 8.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.