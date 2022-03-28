هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند إغلاق.وداو جونز يتراجع 65 نقطة

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ؤ جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس، مع ترقب المستثمرين لمستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والمحادثات بين الجانبين.



وأنهت “وول ستريت” سلسلة من المكاسب استمرت لأربعة أيام، إذ سيطرت حالة من الترقب على المستثمرين في انتظار تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، لتقييم تأثيره على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المنتظرة.



وخلال التعاملات، ابتعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسجل العائد على السندات لآجل 10 سنوات 2.34%.

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وعلى صعيد الأزمة في شرق أوروبا، استمرت الهجمات الروسية بعد يوم واحد من تعهد موسكو بتقليص العمليات العسكرية حول العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أوضح الكرملين في وقت سابق اليوم أن طرح أوكرانيا مطالبها في صيغة مكتوبة لا يعد مؤشرًا على انتهاء الأزمة.ورغم تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية، استمرت أسهم شركات الطاقة في تحقيق مكاسب بفضل ارتفاع أسعار النفط بنحو 3%، إذ سجل سهما “كونوكو فيليبس” و”شيفرون” ارتفاعًا بنسبة 0.7%، فيما صعد سهم “إكسون موبيل” بنسبة 1.7%.وتراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 65 نقطة عند 35.228 ألف نقطة.كما سجل مؤشر “S&P 500” انخفاضًا بنحو 0.6% أو ما يعادل 29 نقطة عند 4602 نقطة، فيما كان مؤشر “ناسداك” الأسوأ أداء بتراجعه بنسبة 1.2% أو ما يعادل 177 نقطة عند 14.442 ألف نقطة.وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.4% أو ما يعادل نقطتين تقريبًا عند 460 نقطة، فيما هبط “كاك” الفرنسي بنحو 0.7% (-50 نقطة) إلى 6741 نقطة.كما تراجع “داكس” الألماني بنحو 1.4% (-214 نقطة) عند 14.606 ألف نقطة، بينما صعد “فوتسي 100” البريطاني وحيدًا بنسبة 0.5% (+41 نقطة) عند 7578 نقطة.وفي اليابان، تراجع “نيكي” بنحو 0.8% (-225 نقطة) إلى 28.027 ألف نقطة، كما هبط “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.2% (-24 نقطة) مسجلًا 1967 نقطة.