أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 31-3-2022



اسعار العملات اسعار العملات

استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 31 مارس 2022، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:



أسعار العملات في بنك مصر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.23 جنيه للشراء، و20.48 جنيه للبيع، فيما وصل صرف سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 23.88 جنيه للشراء، و24.15 جنيه للبيع.



أسعار العملات في بنك قناة السويس

فيما بلغت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، طبقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية بنك قناة السويس، كما سجل سعر صرف اليورو 20.21 جنيه للشراء، و20.46 جنيه للبيع.

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أسعار العملات اليومأسعار العملاتكما تداول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.84 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، تداول سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 23.85 جنيه للشراء، و24.12 جنيه للبيع.أسعار العملات في شركة مصر للصرافةطبقًا لحصر اليومي لجريدة المال، تداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 18.25 جنيه للشراء، و18.35 للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.85 جنيه للشراء و24.12 جنيه للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.