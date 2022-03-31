أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 31-3-2022

استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 31 مارس 2022، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار العملات في بنك مصر
سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.23 جنيه للشراء، و20.48 جنيه للبيع، فيما وصل صرف سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 23.88 جنيه للشراء، و24.15 جنيه للبيع.
أسعار العملات في بنك قناة السويس
فيما بلغت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، طبقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية بنك قناة السويس، كما سجل سعر صرف اليورو 20.21 جنيه للشراء، و20.46 جنيه للبيع.
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