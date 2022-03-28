تخفّض سعر النفط 5 دولارات

تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من خمسة دولارات للبرميل، صباح الخميس، بفعل أنباء عن أن إدارة الرئيس أميركي، جو بايدن، تبحث سحب نحو مليون برميل يوميا من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر، في محاولة لتهدئة الأسعار المرتفعة.
وبحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.71 دولار، بما يعادل 4.2 بالمئة، إلى 108.58 دولار للبرميل، وفقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.45 دولار، بما يعادل خمسة بالمئة، ليصبح سعر البرميل 102.74 دولار.
وستدلي إدارة بايدن بتصريحات في وقت لاحق الخميس، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس خلالها الخطة التي تهدف لخفض أسعار البنزين، التي وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!