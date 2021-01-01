تعرف على سعر و مواصفات فيفو Vivo V23 5G بعد إطلاقه رسميًا ..

فيفو Vivo V23 5G
مواصفات فيفو Vivo V23 5G || أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفها الجديد Vivo V23 5G الذي يحتوي على مواصفات رائعة، حيث سيتوفر في الأسواق العالمية بداية من أبريل القادم.
ويرصد موقع “يلا بيزنس” في هذا التقرير، مواصفات فيفو Vivo V23 5Gوسعره، وموعد توفره في الأسواق.
مواصفات فيفو Vivo V23 5G
الكاميرا
يأتي هذا الهاتف بكاميرا أمامية مميزة بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي للعين، ومتصلة بكاميرا فائقة الزوايا بدقة 8 ميجابكسل.
كما أنه يحتوي على زوج من مصابيح LED ثنائية الدرجة للإضاءة أثناء التصوير الليلي مع درجة حرارة لون قابلة للتعديل.
فضلًا عن ذلك فإن الهاتف مزود بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
الشاشة
بالإضافة إلى ذلك فإن الهاتف يأتي بشاشة من نوع AMOLED ، وقياس 6.44 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، كما تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتقنية HDR10 +.
المعالج
أما المعالج فهو من نوع Dimensity 920 من إنتاج شركة ميدياتك، كما يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.
ويتصل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويوفر الهاتف 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.
البطارية
كما تشمل مواصفات فيفو Vivo V23 5G البطارية التي تأتي بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة.
حيث تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويعمل بواجهة المستخدم Funtouch OS 12، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12.
التصميم
يتميز بالهاتف بتصميم نحيف مع هيكل مصنوع من سبائك الألومنيوم، ويمتاز بطبقة حماية من زجاج Schott Xensation Up.
بانر هيرمس داخل الأخبار
كما يدعم الجهاز تقنية الصوت عالي الدقة Hi-Res Audio، فيما تأتي اللوحة الخلفية مصنوعة من زجاج فلوريت AG، والذي يتغير لونه بعد تركه في الشمس لبضع دقائق.
السعر
يذكر أن الهاتف سيتوفر الهاتف قريبا في النمسا وبيلاروسيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا، بسعر 500 يورو أي نحو 10 آلاف جنيه مصر.
في سياق آخر، يستعرض موقع “يلا بيزنس”، مواصفات هاتف فيفو الجديد iQOO Z6 وسعره بالجنيه المصري.
مواصفات هاتف فيفو الجديد iQOO Z6
يقدم الهاتف الجديد دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم Snapdragon 695، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر.
الشاشة
كما يتميز الهاتف بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز.
الكاميرا
أما الكاميرا الخلفية في هاتف فيفو الجديد فتأتي ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو.
وكذلك يحتوي على كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.
البطارية
تأتي البطارية بقوة 5000 مللي أمبير، كما تدعم تقنية الشحن بقدرة 18 وات.
بالإضافة إلى فإن الهاتف يعمل بواجهة المستخدم Funtouch OS 12، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 12.
كما يتميز الهاتف أيضًا بنظام تبريد سائل مكون من خمس طبقات يساعد في الحفاظ على درجات الحرارة.
فضلًا عن ذلك فإنه يتتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، ومقبس مخصص لـ سماعة الرأس مثبت أسفل الجهاز.
سعر هاتف فيفو الجديد
من المقرر أن يبدأ بيع الهاتف اعتبارًا من 22 مارس الجاري، حيث سيتم بيع طراز التخزين الأساسي بسعة 4 + 128 جيجابايت مقابل سعر 203 دولار (أي أكثر من 3 آلاف جنيه مصري).
كما يبلغ سعر طراز بسعة 6 + 128 جيجابايت 223 دولار (أي حوالي 3500 جنيه مصري).
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