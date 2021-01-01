تعرف على سعر و مواصفات فيفو Vivo V23 5G بعد إطلاقه رسميًا ..



فيفو Vivo V23 5G فيفو Vivo V23 5G

مواصفات فيفو Vivo V23 5G || أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفها الجديد Vivo V23 5G الذي يحتوي على مواصفات رائعة، حيث سيتوفر في الأسواق العالمية بداية من أبريل القادم.



ويرصد موقع “يلا بيزنس” في هذا التقرير، مواصفات فيفو Vivo V23 5Gوسعره، وموعد توفره في الأسواق.



مواصفات فيفو Vivo V23 5G

الكاميرا

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يأتي هذا الهاتف بكاميرا أمامية مميزة بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي للعين، ومتصلة بكاميرا فائقة الزوايا بدقة 8 ميجابكسل.كما أنه يحتوي على زوج من مصابيح LED ثنائية الدرجة للإضاءة أثناء التصوير الليلي مع درجة حرارة لون قابلة للتعديل.فضلًا عن ذلك فإن الهاتف مزود بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.الشاشةبالإضافة إلى ذلك فإن الهاتف يأتي بشاشة من نوع AMOLED ، وقياس 6.44 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، كما تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتقنية HDR10 +.المعالجأما المعالج فهو من نوع Dimensity 920 من إنتاج شركة ميدياتك، كما يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.ويتصل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويوفر الهاتف 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.البطاريةكما تشمل مواصفات فيفو Vivo V23 5G البطارية التي تأتي بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة.حيث تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويعمل بواجهة المستخدم Funtouch OS 12، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12.التصميميتميز بالهاتف بتصميم نحيف مع هيكل مصنوع من سبائك الألومنيوم، ويمتاز بطبقة حماية من زجاج Schott Xensation Up.بانر هيرمس داخل الأخباركما يدعم الجهاز تقنية الصوت عالي الدقة Hi-Res Audio، فيما تأتي اللوحة الخلفية مصنوعة من زجاج فلوريت AG، والذي يتغير لونه بعد تركه في الشمس لبضع دقائق.السعريذكر أن الهاتف سيتوفر الهاتف قريبا في النمسا وبيلاروسيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا، بسعر 500 يورو أي نحو 10 آلاف جنيه مصر.في سياق آخر، يستعرض موقع “يلا بيزنس”، مواصفات هاتف فيفو الجديد iQOO Z6 وسعره بالجنيه المصري.مواصفات هاتف فيفو الجديد iQOO Z6يقدم الهاتف الجديد دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم Snapdragon 695، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر.الشاشةكما يتميز الهاتف بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز.الكاميراأما الكاميرا الخلفية في هاتف فيفو الجديد فتأتي ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو.وكذلك يحتوي على كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.البطاريةتأتي البطارية بقوة 5000 مللي أمبير، كما تدعم تقنية الشحن بقدرة 18 وات.بالإضافة إلى فإن الهاتف يعمل بواجهة المستخدم Funtouch OS 12، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 12.كما يتميز الهاتف أيضًا بنظام تبريد سائل مكون من خمس طبقات يساعد في الحفاظ على درجات الحرارة.فضلًا عن ذلك فإنه يتتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، ومقبس مخصص لـ سماعة الرأس مثبت أسفل الجهاز.سعر هاتف فيفو الجديدمن المقرر أن يبدأ بيع الهاتف اعتبارًا من 22 مارس الجاري، حيث سيتم بيع طراز التخزين الأساسي بسعة 4 + 128 جيجابايت مقابل سعر 203 دولار (أي أكثر من 3 آلاف جنيه مصري).كما يبلغ سعر طراز بسعة 6 + 128 جيجابايت 223 دولار (أي حوالي 3500 جنيه مصري).