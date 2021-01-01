صمت الشركة : شكاوى من سقوط شبكة فودافون..

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صورة الخبر: فودافون
فودافون

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة العديد من الشكاوي، بشأن عدم القدرة على إجراء المكالمات عبر خطوط شركة الهواتف المحمولة فودافون، وذلك لعدمة وجود شبكة.

وقال الكثير من رواد مواقع التواصل، إن هناك مشكلة تتعلق بالشبكة، في الوقت الذي تداول البعض أن هناك مشكله عمومية في شبكة فودافون عل مستوى جميع أنحاء الجمهورية.

في غضون ذلك لم يصدر أي تصريح رسمي من الشركة على الأمر، إضافة إلى تجاهلها الرد على استفسارات المستخدمين عبر صفحاتها بمواقع التواصل.

المصدر: المدار

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