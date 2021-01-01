آبل تخفض نسبة إنتاجها من iPhone SE

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قررت شركة آبل تخفيض الطلبات الأولية لهاتفها iPhone SE (2022) الذي تم إصداره مؤخرًا بسبب انخفاض الطلب عن المتوقع.



خفضت شركة التكنولوجيا العملاقة الطلبات على الهاتف الجديد البالغ 429 دولارًا من 5 ملايين وحدة كانت مخططة في الأصل إلى 3 ملايين، وفقًا لتقرير Nikkei Asia.



يُعزى انخفاض الطلب إلى ارتفاع التضخم الذي أدى إلى تراجع الطلب على الإلكترونيات من بين عوامل أخرى، يمكن أن يكون انقطاع الخدمة في أسواق مثل الصين بسبب عمليات إغلاق COVID وروسيا ، حيث توقفت Apple عن بيع منتجاتها بسبب غزو أوكرانيا عاملاً أيضًا.



جاءت أخبار تعديل الإنتاج المبلغ عنه من Apple في نفس اليوم الذي غرد فيه محلل Apple الشهير Ming-Chi Kuo بأنه يعتقد أيضًا أن الطلب على iPhone SE الجديد أقل مما توقعته Apple في الأصل ، مما دفعه إلى خفض تقدير شحنته الخاصة للجهاز. إجمالي 2022 من 25 مليون إلى 30 مليون وحدة إلى 15 مليونًا إلى 20 مليونًا حسبما نقلت Digitartlends.



أطلقت Apple هاتف iPhone SE (2022) في وقت سابق من هذا الشهر ، لتحديث النموذج الحالي بتقنية أفضل مثل معالج أكثر قوة واتصال 5G. كما أضاف 30 دولارًا إلى السعر.



الهاتف الذي يستبعد الميزات التي تظهر على هواتف Apple الأغلى ثمناً - على سبيل المثال ، شاشة عرض من الحافة إلى الحافة ومعرف الوجه - هو حاليًا أفضل هاتف iPhone من Apple .

