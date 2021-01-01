بأحدث جهاز في مصر والعالم زاهى حواس يصطحب مومياء شاب لفحصه في مستشفى الأورام بالأقصر

في حدث عالمي يتم لأول مرة على أرض الأقصر، شهد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بمدينة طيبة، إجراء فحوصات على مومياء شاب صغير تعود للعصور الفرعونية منذ آلاف السنين لمعرفة هويته، وذلك على جهاز من أحدث الأجهزة العالمية للأشعة المقطعية في مصر والعالم أجمع، ضمن مشروع عالمي لمعرفة هوية المومياوات الفرعونية.
وكان الأثري الكبير زاهي حواس، اصطحب مومياء لشاب صغير تعود للعصور الفرعونية، داخل سيارة مجهزة خصيصاً لهذا الغرض، وللحفاظ على المومياء القادمة من منطقة وادي الملوك الأثرية، والتوجه بها إلى داخل أروقة مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، حيث تم نقل المومياء داخل غرفة الأشعة المقطعية بالمستشفى التي تضم أحدث الأجهزة في مصر وحول العالم لينتقل الشاب الفرعوني الصغير لنفس الرحلة التي يعيشها أطفال السرطان خلال علاجهم المجاني داخل المستشفى وإجراء الأشعة المقطعية لهم.
وقال الدكتور زاهي حواس، أنه جلب المومياء لشاب صغير من مقبرة الملك أمنحتب الثاني رقم 35 بوادي الملوك لكي يتم عمل أشعة مقطعية لها على واحد من أحدث أجهزة الأشعة المقطعية في مصر والعالم، وذلك داخل مستشفى شفاء الأورمان التي يحمل لها مكانة خاصة كبيرة في قلبه، واشترك من البداية في الدعاية لها، ويري أنها مستشفى على أعلى مستوى، حيث أنه لأول مرة يجد أهل الصعيد مستشفى عالمي يعالج السرطان للكبار والأطفال بالمجان تماماً.
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