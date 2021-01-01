قبل تهنئة أصدقائك بشهر رمضان قواعد إتيكيت لازم تعرفها

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أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم الذى يحرص فيه الكثير على تهنئة أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه في العمل، مما يساعد على تقوية علاقته بالآخرين، كما يحرص البعض على دعوة أصدقائهم لتناول وجبة الإفطار سواء من خلال مكالمة هاتفية أو إرسال برقية وغيرها من الطرق المختلفة التي يتبعها البعض للتهنئة بالشهر الكريم، ولكن قد يخطئ البعض في طرق التهنئة، مما يتسبب في إساءة فهمه ولتجنب ذلك، نستعرض في هذا التقرير، قواعد الإتيكيت للتهنئة وكذلك أفضل طرق تزيين المنزل خلال حديثنا مع هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية .



اختيار الوقت المناسب:



أهم قواعد الإتيكيت إرسال التهاني بأشكالها المتعددة قبل حلول شهر رمضان بأيام معدودة.





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اختيار التهنئة المناسبة:لا يصح إرسال نفس التهنئة بنفس النمط لجميع الأشخاص من خلال رسالة واحدة لجميع الأشخاص، فهذه الرسالة تخلو من العاطفة والاهتمام، وبالتالي يجب أن تحتوى التهنئة على اسم المرسل إليه مع ذكر بعض الكلمات التي تؤكد على أن هذه الرسالة تم كتابتها للشخص ذاته، فهذه الرسالة تبعث في النفس الشعور بالسعادة والاهتمام والتقدير.الرد بلباقة:عندما تصل إليك رسائل التهنئة يجب الاهتمام برد راقي، وتجنب الرد عليها بملصق فقط أو ردود مقتضبة خالية من المحبة و الشكر والامتنان .التهنئة بمكالمة فيديو ليست للجميع:تهنئة الآخرين من خلال إجراء مكالمة فيديو لابد من الأخذ في الاعتبار أن هذه التهنئة تكون دائماً بين الأهل والأقارب و الأصدقاء المقربين ولا يصح أن تهنئة الأشخاص الذين تعرفت عليهم في وقت قريب، كما لا يفضل أن يرسل زميل عمل لزميلته تهنئة من خلال مكالمة فيديو، كما أشارت خبيرة الإيتكيت، إلى ضرورة إرسال رسالة للشخص المرسل إليه بميعاد مكالمة الفيديو مع ضرورة الانتظار للحصول على موافقة الشخص الآخر على إجراء المكالمة.عدم الإطالة في المكالمة:ومن الإتيكيت عدم الإطالة بمكالمة الفيديو حيث لا يفضل أن تزيد المكالمة عن 15 دقيقة وإن طالت فلا تزيد عن نصف ساعة.التهنئة بمكالمة هاتفية:تعتبر المكالمات الهاتفية من أسهل طرق التواصل حالياً و لكن لابد من تحري وقت راحة الأصدقاء بعد العمل أو وقت الطعام أو الوقت المتأخر من الليل، حيث لا يصح عمل مكالمة بعد الساعة العاشرة والنصف مساء أو الدخول بمواضيع مختلفة أو مشاكل في مكالمة التهنئة.ركن الزينة :يجب تخصيص ركن واحد في غرفة المعيشة لزينة رمضان فمثلاً افتراش مفرش خيامية على طاولة صغيرة مع وضع حامل مصحف و عليه مصحف مفتوح بجانبها مبخرة راقية وسبحة أنيقة وطبق صغير يحتوي على تمور نظيفة وفانوس رمضاني، حيث يعتبر هذا الركن من أرقى الزينات الرمضانية بغرفة الصالون أو في مدخل المنزل المقابل لباب المنزل.تزين طاولة الطعام:وأما بالنسبه لطاولة الطعام يجب تزيينها بمفرش الخيامية المعروفة بألوانها الزاهية، مع إضافة أطباق صغيرة مصنوعة من الخوص أو أطباق صغيرة مطبوع عليها شخصيات رمضانية محبوبة.تزين خارج المنزل:تزين خارج المنزل والشرفات بزينة مصنوعة من قماش الخيامية مع وضع إضاءة بسيطة مع فانوس بحجم يتناسب مع حجم الشرفة.