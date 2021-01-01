تعرف على أعراض نقص الزنك يزيد خطر الإصابة بكورونا..



الزنك الزنك

كشفت الأبحاث أن المستويات المنخفضة من الزنك في الجسم مسئولة عن هجوم عدوى كورونا، حيث إن نقص الزنك يقلل من مناعة الجسم مما يسهل على الفيروس التاجي دخول الجسم ويسبب العدوى، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض وعلامات نقص الزنك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



ويحتاج الجسم إلى كميات صغيرة من الزنك؛ ولكنه من المغذيات الدقيقة الهامة التي تساعد جهاز المناعة ووظيفة التمثيل الغذائي، فهو يشفي الجروح وينظم حاسة التذوق والشم. ويجب أن يتناول الذكر البالغ 11 مجم من الزنك يوميًا والأنثى البالغة 8 مجم من الزنك.



ويساعد الزنك في النمو الخلوي ولهذا يحتاج الجسم كمية كافية من الزنك أثناء الطفولة والحمل.

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ما علاقة الزنك بفيروس كورونا؟وفقًا لبيانات البحث، ساعدت مكملات الزنك مرضى كورونا على التعافي بشكل أسرع، وهناك بعض الإنزيمات الجزيئية الدقيقة الواقية التي تستخدم الزنك لتنشيط نفسها وتكون بمثابة درع وقاية، فهي تمنع دخول الفيروس إلى الجهاز التنفسي وتساعد على إزالة الغشاء المخاطي أو آلية الدفاع الطبيعي للرئتين والتي من خلالها يخترق فيروس كورونا الجسم.وربط العديد من الخبراء قدرة الزنك على تعزيز المناعة وقدرته على تنظيم حاسة الشم والتذوق بالتعرض لهجوم كورونا، نظرًا لأن هذا المعدن النادر يرتبط في الغالب بمناعة الجسم وأيضًا بأحد الأعراض الغريبة لعدوى الفيروس التاجي، فقد ربط الخبراء نقصه بزيادة القابلية للإصابة بالعدوى.وقد يكون للزنك نشاط مضاد للفيروسات، سواء عن طريق تحسين وظيفة الخلايا المناعية التي تقاوم العدوى الفيروسية أو عن طريق الحد من قدرة الفيروسات على التكاثر." تشير بعض الأدلة إلى أن الجمع بين فيتامين سي والزنك قد يحد من مدة وشدة أعراض البرد.من هو الأكثر عرضة لخطر نقص الزنك؟الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل مرض التهاب الأمعاء أو مشاكل الجهاز الهضمي غير قادرين على امتصاص الزنك وبالتالي يعانون من نقص في الزنك.يجد الأشخاص المصابون بمرض مزمن في الكبد أو الكلى صعوبة أيضًا في امتصاص الزنك.يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من حالات الإسهال الطويلة أو المفرطة من نقص الزنك.هناك العديد من الحالات الأخرى التي قد يحتاج فيها الجسم إلى كمية من الزنك أكثر من المتطلبات العادية؛ على سبيل المثال في الحروق وتسمم الدم ، يحتاج الجسم إلى المزيد من الزنك للشفاء.تتعرض النساء الحوامل أيضًا لخطر الإصابة بنقص الزنك لأن الطفل يحتاج إلى الزنك للنمو.ما هي علامات نقص الزنك في الجسم؟واحدة من أبرز علامات نقص الزنك هي فقدان حاسة التذوق أو الشم والذي كان أيضًا أحد الأعراض الرئيسية خلال موجة عدوى فيروس كورونا المتوافقة مع متغير دلتا ومع ذلك ، لم يتم رؤية هذه الأعراض خلال موجة متغير أوميكرون.العلامات الأخرى التي تشير إلى وجود كمية أقل من الزنك في الجسم هي: ضعف الشهية ، واكتئاب المزاج ، وانخفاض المناعة ، وتأخر التئام الجروح ، وتساقط الشعر ، والإسهال.في كثير من الحالات يمكن أن يسبب فقدان الوزن غير المبرر والخمول العقلي أيضًا.يمكن للأشخاص الذين يعانون من رؤية ضبابية دون أي سبب محدد التحقق من نقص الزنك. يقال إن العيون تحتوي على تركيز عالٍ من الزنك وعندما يكون المعدن أقل في الكمية فإنه يغير الرؤية. يقال إن الزنك له دور في تكوين أصباغ بصرية في شبكية العين.ما هي الكمية المثالية من الزنك؟يجب أن يتناول الذكر البالغ 11 ملليجرامًا من الزنك يوميًا وللأنثى البالغة 8 ملليجرام يوميًا. يجب زيادة المدخول الغذائي من الزنك للإناث أثناء الحمل.ما هي المصادر الغنية بالزنك فى الطعام؟اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية هي أغنى مصدر للزنك. والمنتجات النباتية مثل البقوليات والحبوب الكاملة ولكن المنتجات النباتية امتصاصها في جسم الإنسان أقل.