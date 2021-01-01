تعرف علي أفضل 8 خطط لحماية صحتك العامة..

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الأنظمة الغذائية ليست فقط لفقدان الوزن، في حين أن تغيير نظامك الغذائي يمكن أن يكون أحد أفضل الطرق لفقدان الوزن، إلا أنه يمكن أن يكون أيضًا بوابة لتحسين عاداتك، والتركيز على صحتك، وقيادة نمط حياة أكثر نشاطًا.



ومع ذلك، فإن العدد الهائل من خطط النظام الغذائي المتاحة قد يجعل من الصعب البدء، ستكون الأنظمة الغذائية المختلفة أكثر ملاءمة واستدامة وفعالية لمختلف الأشخاص.



تهدف بعض الأنظمة الغذائية إلى كبح شهيتك لتقليل تناولك للطعام، بينما يقترح البعض الآخر تقييد تناول السعرات الحرارية والكربوهيدرات أو الدهون، يركز البعض أكثر على أنماط معينة من الأكل وتغييرات في نمط الحياة ، بدلاً من الحد من بعض الأطعمة، علاوة على ذلك ، يقدم العديد منها فوائد صحية تتجاوز فقدان الوزن، نقلاً عن موقع هيلثي لاين الطبي الامريكي.

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فيما يلي أفضل 9 خطط نظام غذائي لمساعدتك على تحسين صحتك العامة.1- حمية البحر الأبيض المتوسط:لطالما اعتبرت حمية البحر الأبيض المتوسط ??المعيار الذهبي للتغذية والوقاية من الأمراض والعافية وطول العمر ، هذا يعتمد على فوائده الغذائية واستدامته.يعتمد نظام البحر الأبيض المتوسط ??الغذائي على الأطعمة التي يأكلها الناس في دول مثل إيطاليا واليونان بشكل تقليدي، وهي غنية بما يلي:- خضروات- الفاكهة- كل الحبوب- سمك- المكسرات- عدس- زيت الزيتونيجب تناول أطعمة مثل الدواجن والبيض ومنتجات الألبان باعتدال واللحوم الحمراء محدودة، يؤكد نظام البحر الأبيض المتوسط ??الغذائي على تناول الكثير من الفواكه والخضروات والأسماك والزيوت الصحية مع تقييد الأطعمة المكررة والمعالجة بشكل كبير.على الرغم من أنه ليس نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن ، إلا أن الدراسات تظهر أنه يمكن أن يعزز فقدان الوزن والصحة العامة.2- نظام DASH الغذائي :هو نظام غذائي منخفض الملح ثبت أنه يساعد في إنقاص الوزن، ربطته الدراسات أيضًا بفوائد إضافية لقلبك وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى.3- النظم الغذائية النباتية والمرنة :يعتبر النباتيون والنباتيون أكثر الإصدارات شيوعًا من الأنظمة الغذائية النباتية ، والتي تقيد المنتجات الحيوانية لأسباب صحية وأخلاقية وبيئية، ومع ذلك ، توجد أيضًا أنظمة غذائية نباتية أكثر مرونة ، مثل النظام الغذائي المرن ، هذا نظام غذائي نباتي يسمح بتناول المنتجات الحيوانية باعتدال.يمكن أن يكون للأنظمة الغذائية النباتية مثل النظام النباتي والنباتي فوائد صحية حقيقية ، مثل تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومع ذلك، يمكنهم أيضًا الشعور بالتقييد لبعض الأشخاص.النظام الغذائي المرن هو نسخة أقل صرامة من نظام غذائي نباتي يسمح بأدنى حد من استهلاك اللحوم والمنتجات الحيوانية.4- حمية مايند:تجمع حمية البحر الأبيض المتوسط ??للتدخل من أجل تأخير التنكس العصبي (MIND) بين جوانب النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ??و DASH لإنشاء نمط أكل يركز على صحة الدماغ.يجمع نظام مايند الغذائي بين جوانب من حمية البحر الأبيض المتوسط ??و DASH وقد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، ومع ذلك ، يجب إجراء المزيد من الأبحاث لتقييم قدرتها على مساعدتك على إنقاص الوزن.5- الصوم المتقطع :الصيام المتقطع هو استراتيجية غذائية تدور بين فترات الصيام والأكل.توجد أشكال مختلفة ، بما في ذلك طريقة 16/8 ، والتي تتضمن الحد من تناول السعرات الحرارية إلى 8 ساعات في اليوم، هناك أيضًا طريقة 5: 2 ، والتي تقيد تناول السعرات الحرارية اليومية إلى 500-600 سعرة حرارية مرتين في الأسبوع.دورات صيام متقطعة بين فترات الصيام والأكل، لقد ثبت أنه يساعد في إنقاص الوزن ويرتبط بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى.6- النظام الغذائي الحجمي :تم إنشاء النظام الغذائي Volumetrics من قبل أستاذ التغذية بجامعة ولاية بنسلفانيا باربرا رولز ويهدف إلى تغيير نمط الحياة على المدى الطويل بدلاً من اتباع نظام غذائي صارم.تم تصميم Volumetrics لتعزيز فقدان الوزن من خلال جعلك تملأ الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية منخفضة السعرات الحرارية ومرتفعة في الماء، في حين أنه قد يساعدك على إنقاص الوزن ، إلا أنه يتطلب فهمًا جيدًا للقياسات الحجمية ومستويات السعرات الحرارية للأطعمة.7- نظام Mayo Clinic الغذائي :تم إنشاء نظام Mayo Clinic الغذائي من قبل منظمة طبية ذات سمعة طيبة تحمل الاسم نفسه.يستخدم نظام Mayo Clinic (مايو كلينك) نظامًا غذائيًا سهل المتابعة لتشجيع ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، بينما يخبر المبدعون أتباع النظام الغذائي أن يتوقعوا خسارة حوالي 10 أرطال من الوزن خلال الأسبوعين الأولين ، يجب إجراء المزيد من الأبحاث لفهم فوائدها الصحية تمامًا.8- الحميات منخفضة الكربوهيدرات :تعتبر الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات من بين الأنظمة الغذائية الأكثر شيوعًا لفقدان الوزن، تشمل الأمثلة نظام أتكينز الغذائي ونظام كيتو الغذائي والنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون (LCHF).الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تحد من تناول الكربوهيدرات ، مما يشجع جسمك على استخدام المزيد من الدهون كوقود، يمكنهم مساعدتك على إنقاص الوزن وتقديم العديد من الفوائد الأخرى.