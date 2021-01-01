. كيف تستفيد منها «ماسنجر» يضيف ميزة «الردود الصامتة» في الرسائل.



ماسنجر ماسنجر

أضافت منصة التراسل الفوري «فيسبوك ماسنجر» التابعة لشركة «ميتا» الأمريكية طريقة سهلة جديدة تمكن المستخدمين من مراسلة أصدقائهم سراً، هذه الإضافة عبارة عن ميزة تسمى «الردود الصامتة»، وتعني باختصار إمكانية إرسال رسائل بدون ظهورها في الإشعارات، وهذا يعني أن الرسالة تسقط في الدردشة دون ظهور تنبيه على هاتف المستلم أو جهاز الكمبيوتر.



تعتبر الإضافة الجديدة إحدى أدوات الرسائل النصية القليلة التي يمكن تنشيطها باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح الجديدة التي طُرحت لمستخدمي «ماسنجر» في جميع أنحاء العالم، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.



«ميتا» تعلن عن أنظمة جديدة في «ماسنجر»

أعلنت شركة «ميتا»، الشركة المالكة لـ«فيسبوك»، عن «نظام الأوامر» الجديد في مدونتها، أمس الأول الثلاثاء، ووصفت الشركة الأداة بأنها طريقة للمساعدة في زيادة كفاءة المراسلة لدى المستخدمين، وكتبت: «عندما تريد أن تخطر شخص ما في الدردشة بشيء مهم، ستوصلك الاختصارات الجديدة لبرنامج ماسنجر إلى هذا في أقصر عدد من ضغطات المفاتيح».

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اختصارات «ماسنجر» عبارة عن مجموعات من المفاتيح توفر وصولاً سريعًا إلى وظيفة معينة، على سبيل المثال، ربما تدرك أنه يمكنك كتابة المفتاح «@» متبوعًا باسم شخص ما لوضع علامة عليه أو الإشارة إليه في الدردشة.كيفية إرسال «ردود صامتة»تعمل الاختصارات الجديدة على توسيع تلك الأمور المتاحة على «ماسنجر»، والتي آخرها إرسال «ردود صامتة» يمكن تفعيلها من خلال اختصار «silent/» وبعده النص، وتقول «ميتا»: «إرسال رسالة بـ silent/ يزيل القلق من مقاطعة شخص ما بإشعار منبثق غير عاجل أو إزعاجه خلال ساعات فراغه».وتتابع الشركة الأمريكية «الآن يمكن مشاركة أي رسالة تريدها في لحظات متأخرة من الليل في الوقت الحالي دون الإخلال بسلام المستلم، ويمكن لأصدقائك قراءة رسالتك في أوقات فراغهم».تتوفر الآن الردود الصامتة على الهواتف التي تعمل بنظامي «أندرويد» و«أي أو إس»، وأشارت «ميتا» إلى أنها تعمل على اختصارات أخرى قادمة قريبًا لبرنامج ماسنجر.