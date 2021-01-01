. كيف تستفيد منها «ماسنجر» يضيف ميزة «الردود الصامتة» في الرسائل.

أضافت منصة التراسل الفوري «فيسبوك ماسنجر» التابعة لشركة «ميتا» الأمريكية طريقة سهلة جديدة تمكن المستخدمين من مراسلة أصدقائهم سراً، هذه الإضافة عبارة عن ميزة تسمى «الردود الصامتة»، وتعني باختصار إمكانية إرسال رسائل بدون ظهورها في الإشعارات، وهذا يعني أن الرسالة تسقط في الدردشة دون ظهور تنبيه على هاتف المستلم أو جهاز الكمبيوتر.
تعتبر الإضافة الجديدة إحدى أدوات الرسائل النصية القليلة التي يمكن تنشيطها باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح الجديدة التي طُرحت لمستخدمي «ماسنجر» في جميع أنحاء العالم، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.
«ميتا» تعلن عن أنظمة جديدة في «ماسنجر»
أعلنت شركة «ميتا»، الشركة المالكة لـ«فيسبوك»، عن «نظام الأوامر» الجديد في مدونتها، أمس الأول الثلاثاء، ووصفت الشركة الأداة بأنها طريقة للمساعدة في زيادة كفاءة المراسلة لدى المستخدمين، وكتبت: «عندما تريد أن تخطر شخص ما في الدردشة بشيء مهم، ستوصلك الاختصارات الجديدة لبرنامج ماسنجر إلى هذا في أقصر عدد من ضغطات المفاتيح».
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