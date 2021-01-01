الأرصاد الجوية تتوقع مزيد من الارتفاع فى الحرارة الأيام المقبلة



الارتفاع فى الحرارة الارتفاع فى الحرارة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة تشهده كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة.



وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: من المتوقع أن تسجل القاهرة 29 درجة مع نشاط نسبي لسرعات الرياح علي جنوب البلاد، كما تتكون الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.



ويشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الغربية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح ببعض المناطق.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجات، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 5 درجات.

