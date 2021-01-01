طريقة عمل فتة السجق بمذاق شهي



فتة السجق فتة السجق



فتة السجق من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف شربيني مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فتة السجق في البيت.



مقادير فتة السجق



سجق

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أرز مصريصلصة طماطمطماطمخبز بلدي محمرثومبصلزبدةفلفل ألوانفلفل حارمرقةشطةكمونخلملح وفلفلطريقة تحضير فتة السجق-يشوح سجق في زبدة على النار ثم يضاف البصل- ثم يرفع السجق من على النار ثم يتبل البصل بشطة وملح وفلفل ثم تضاف صلصه طماطم وطماطم مبشورة وتترك لتتسبك ثم يضاف السجق للتتبيلة البصل ثم فلفل ألوان وفلفل حار ويقلب حتى تمام النضجللطشة- يشوح ثوم في زبدة وزيت على النار ثم تضاف كزبرة ناشفة ومكعب مرقة وخل- تطبق طبقات الأرز والخبز المحمر ثم يوضع السجق على الوجه وترش الطشة على الوجه- ويقدم بالهنا