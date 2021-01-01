الزمالك بسعي لضم مهند لاشين لاعب الجيش.. تفاصيل

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مهند لاشين


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موافقة مهند لاشين، لاعب وسط فريق طلائع الجيش ومنتخب مصر، على الانتقال للفريق الأبيض في الموسم الجديد في ظل رغبة مسئولي القلعة البيضاء في تدعيم خط الوسط.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي سوف يبدأ التفاوض مع مسئولي طلائع الجيش خلال الساعات القليلة المقبلة لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار المصدر إلى أنه قد ينتقل لاعب أو لاعبان من فريق الكرة بنادي الزمالك لصفوف الفريق العسكري ضمن الصفقة في حالة إتمامها.

وأضاف أن الزمالك يدرس أن يكون اللاعب الثاني المقرر التعاقد معه في خط الوسط أجنبيا، وهذا من أجل تعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي الذي رحل في نهاية الموسم الماضي إلى الدحيل القطري.

المصدر: elbalad

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