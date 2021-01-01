مرتضى منصور : لا يعنيني إذا عرض أبو جبل نفسه على الأهلي



مرتضى منصور مرتضى منصور



أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك بعض الأشخاص التي تحاول عمل وقيعة بينه وبين جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأبيض، مشيراً إلى أن محمد أبوجبل وطارق حامد ثنائي الفريق يستطيعون التفاوض مع أي نادٍ.



وقال مرتضى في تصريحات بر قناته على يوتيوب: "فيريرا يمنعني من دخول الملعب؟ مع احترامي لفيريرا، من يقول هذا الكلام يحاول عمل وقيعة بيني وبين المدرب، فيريرا لم يقل هذا الكلام ولا يستطيع فعل ذلك، واسألوا جميع المدربين السابقين مثل ميدو وباتشيكو وخالد جلال وإيهاب جلال وحسام حسن هل مرتضى منصور يتدخل؟ عمري ما تدخلت".

وأضاف: "من يتحدث عن عرض أبو جبل لنفسه على الأهلي، ما يعرض نفسه هو تبعي؟ أبو جبل عقده انتهى ومن يناير يستطيع التفاوض مع أي نادٍ، وكذلك الأمر بالنسبة لطارق حامد، وهذا احتراف وفقاً للائحة الفيفا".واختتم مرتضى: "إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادي وسينزل إلى الملعب مع اللاعبين والجهاز الفني وليس رئيس جهاز الكرة".