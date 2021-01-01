تحذير .. تناول الحشيش يسبب العجز الإدراكي

كشفت دراسة نيوزيلندية نشرت في المجلة الأمريكية للطب النفسي، أن استخدام الحشيش على المدى الطويل يسبب العجز الإدراكي وانخفاض حجم الحصين في الدماغ خلال منتصف العمر.
استخدام الحشيش على المدى الطويل
وقال الدكتور ماير من قسم علم النفس في جامعة ولاية أريزونا: من غير الواضح ما إذا كانت الاختلافات المعرفية والدماغية الدقيقة التي لوحظت في متعاطي الحشيش من الشباب قد تكون أكبر في منتصف العمر ومتعاطي القنب البالغين الأكبر سنًا الذين لديهم تاريخ أطول في الاستخدام.
وأضاف: أوجه القصور التي لاحظناها يمكن مقارنتها بالعجز الإدراكي في منتصف العمر لدى الأفراد الذين أصيبوا بالخرف في دراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات.
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