تحذير .. تناول الحشيش يسبب العجز الإدراكي



تناول الحشيش تناول الحشيش

كشفت دراسة نيوزيلندية نشرت في المجلة الأمريكية للطب النفسي، أن استخدام الحشيش على المدى الطويل يسبب العجز الإدراكي وانخفاض حجم الحصين في الدماغ خلال منتصف العمر.



استخدام الحشيش على المدى الطويل

وقال الدكتور ماير من قسم علم النفس في جامعة ولاية أريزونا: من غير الواضح ما إذا كانت الاختلافات المعرفية والدماغية الدقيقة التي لوحظت في متعاطي الحشيش من الشباب قد تكون أكبر في منتصف العمر ومتعاطي القنب البالغين الأكبر سنًا الذين لديهم تاريخ أطول في الاستخدام.



وأضاف: أوجه القصور التي لاحظناها يمكن مقارنتها بالعجز الإدراكي في منتصف العمر لدى الأفراد الذين أصيبوا بالخرف في دراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات.

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خطر الإصابة بالخرفأراد ماير وزملاؤه معرفة ما إذا كان تعاطي الحشيش على المدى الطويل مرتبطًا بالعجز المعرفي وحجم الحصين الأصغر بحلول منتصف العمر، وكيف ترتبط هذه العوامل بخطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.اشتملت الدراسة على مجموعة تمثيلية من 1037 شخصًا ولدوا في دنيدن، في نيوزيلندا، بين أبريل 1972 ومارس 1973، والذين تمت متابعتهم حتى سن 45 عامًا.أجرى الباحثون تقييمات للوظائف العصبية والنفسية المحددة وحجم الحصين لجميع المشاركين في سن 45 عامًا، كما تم الاحتفاظ بأربعة وتسعين بالمائة من المشاركين في الأساس خلال فترة الدراسة بأكملها.أظهرت النتائج أن معدل ذكاء مستخدمي القنب على المدى الطويل انخفض من مرحلة الطفولة إلى منتصف العمر، مما أدى إلى ضعف التعلم وسرعة المعالجة بالنسبة لمعدل ذكاء طفولتهم، فضلًا عن مشاكل الذاكرة والانتباه.