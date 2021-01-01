بدء اختبارات الترقي للمعلمين المتخلفين عن المواعيد المخصصة

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اختبارات الترقي للمعلمين


أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين في محافظة الجيزة، إتاحة اختبارات الترقي لدفعة عام 2015 للمعلمين المتخلفين عن المواعيد المخصصة لمحفظاتهم أو استنفذوا جميع المحاولات وتم توجيههم للمصادر.

إتاحة اختبارات الترقي للمعلمين دفعة 2015
وذكرت الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الجيزة، ، أنه سيتم إتاحة اختبارات الترقي في يوم الاثنين 4 أبريل 2022، كما سيتم نشر جدول مواعيد المحافظات لاحقا.

كما أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، التابعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة تقديم المعلمين المرشحين للترقي الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبار في المرة الأولى، مشيرة إلى أن إعادة الاختبارات ستكون دون أي رسوم.

الأكاديمية المهنية للمعلمين
وأضافت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن إعادة التقديم ستبدأ من يوم السبت المقبل، الموافق 2 أبريل حتى 21 من نفس الشهر لعام 2022؛ وذلك للعمل على تحقيق الرضا الوظيفي لجميع المعلمين.

وفي وقت سابق، عقدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، التدريبات والاختبارات عن بعد لمعلمي محافظة الجيزة في السابع من شهر مارس حتى يوم التاسع من نفس الشهر الجاري، حيث قدم فرع محافظة الجيزة خطوات الحجز والتسجيل للاختبارات قبل البدء حتى يتسنى للمعلمين الاطلاع عليها.

المصدر: cairo24

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