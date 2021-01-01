أمين الفتوي يجيب..هل يقع الطلاق على السيدة وهي حائض؟

أجاب الدكتور محمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين هل يقع الطلاق والسيدة عندها دم الحيض؟
أمين الفتوى: نعم يقع الطلاق والسيدة حائض
وقال الدكتور محمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال : نعم يقع الطلاق، يقع إذا كان طلاقا رسميا أو شفيها، ما دام الإنسان كامل الأهلية وفي تمام الرضا.
وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: هل بلع البلغم في نهار رمضان يفطر؟.
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