أمين الفتوي يجيب..هل يقع الطلاق على السيدة وهي حائض؟



الدكتور محمد وسام الدكتور محمد وسام



أجاب الدكتور محمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين هل يقع الطلاق والسيدة عندها دم الحيض؟



أمين الفتوى: نعم يقع الطلاق والسيدة حائض

وقال الدكتور محمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال : نعم يقع الطلاق، يقع إذا كان طلاقا رسميا أو شفيها، ما دام الإنسان كامل الأهلية وفي تمام الرضا.



وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: هل بلع البلغم في نهار رمضان يفطر؟.

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لا يفطر إلا إذا أخرجته ثم ابتلعتهوقال أمين الفتوى : لا يفطر إلا إذا أخرجته ثم ابتلعته، فإذا أخرجه الإنسان من فمه ثم ابتلعه مرة أخرى هنا يفطر، لكن ما دام ما زال في فمه فلا يفطر.أيضًا، أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: هل جلسة الكيماوي في رمضان تفطر؟.وقال أمين الفتوى جلسة الكيماوي في رمضان لا تفطر؛ لأن جلسة الكيماوي ليس فيها شيء يدخل إلى الفم أو من منفذ منفتح حسي.