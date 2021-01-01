نائب وزير التربية والتعليم : تدريب المعلمين علي منهج الرابع الابتدائ

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صورة الخبر: الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي


قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا بعدما انتهينا من أزمة العجز في المعلمين بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 30 ألف معلم على مدى 5 سنوات بإجمالي 150 ألف معلم، بدأنا نعمل على تدريب المعلمين.

وأردف في كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم، بشأن خطة وزارة التربية والتعليم لتدريب المعلمين بـ: إننا وضعنا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الـ5 مكونات فيما يتعلق بالتعيين، مؤكدًا أن أزمة الصف الرابع الابتدائي بدأت تخف تدريجيا، كاشفًا أن التدريب للمعلمين علي المناهج الحديثة والعلمية ساهمت في صقل مهارات المعلمين والموجهين، وبالتالي أصبح تدريس المادة أمرا سهلا.

وأشار حجازي إلى أنه تم تدريب معلمي الصف الرابع علي المنهج المتطور، حيث المستهدف كان تدريب 112 ألف معلم تم تدريب حوالي 107 آلاف منهم بنسبة 95%، وتم تدريب المعلمين علي مادة القيم واحترام الآخر، حيث كان مستهدفا 17 ألف موجه تم تدريب 16 ألف منهم، مؤكدًا أن هذا ساهم في تخفيف حدة أزمة الصف الرابع الابتدائي.

من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، أن اللجنة تدعم أي ارتقاء بالعملية التعليمية وبالمعلمين وبالمنظومة بأكملها.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جدول امتحانات شهري فبراير ومارس لطلاب الصف الرابع الابتدائي، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

جدول امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي
وتستكمل الامتحانات يوم الأحد 3 أبريل في العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 4 أبريل في الدراسات الاجتماعية، والثلاثاء 5 أبريل في اللغة الإنجليزية، والأربعاء 6 أبريل في الرياضيات.

وفي وقت سابق، وجهت المديريات التعليمية، في خطابها للإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الابتدائية، بتنبيه أولياء الأمور بحضور أبنائهم طلاب الصف الرابع الابتدائي في المدارس، وذلك يوم السبت المقبل في المواعيد المحددة، لعقد امتحانات شهري فبراير ومارس لعام 2022.

المصدر: cairo24

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