ننشر أقوال طبيب الكركمين في قضية انتحال الصفة



طبيب الكركمين طبيب الكركمين

كشفت التحقيقات في القضية رقم 429 لسنة 2022 جنح مالية، والمتهم فيها أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بـ طبيب الكركمين، لاتهامه بإيهام المواطنين علاجهم بأدوية وأعشاب مغشوشة وادعى أنه خبير علاجي عالمي.



طبيب الكركمين: ناس كتير بتنحل شخصيتي علي فيسبوك

ويواصل القاهرة 24، نشر التحقيقات في قضية الصيدلي أحمد أبو النصر، حيث أنكر المتهم أمام جهات التحقيق نشره لأي من الفيديوهات أو الوصفات التي سبق اتهامه بها، لافتا إلى أن المحتوى الخاص بصفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توعوي.



وفيما يلي نص التحقيقات:



س: ما طبيعة علاقتك بالمدعو عبد الونيس حسن محمد حسان؟

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ج: مفيش علاقة بيني وبين المذكور.س: علاقتك بكلا من شركة أكاسيا لتجارة وتوزيع العطارة والأعشاب وشركة هاوس هيربل لتجارة وتوزيع العطارة.ج: أنا معرفش أي حاجة عن موضوع الأجهزة دي أو مكتب الدعاية المذكور.معايا دبلومة نباتات طبية وتداول أعشاب.. ننشر أقوال طبيب الكركمين في قضية بيع الأدوية | انفرادس: ما قولك فيما جاء بتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أنه بالفحص الفني للشبكة المعلوماتية تم الوصول إليك وأن سبق عملت محضر بشأن هذا الأمر سكرتير التحقيق والأعشاب؟ج: لا توجد أي علاقة بيني وبين أيا من تلك الشركات.س: ما قولك فيما جاء بتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فحص إحراز وحدات تخزين وأجهزة حاسب آلى تم ضبطها بإحدى مكاتب الدعاية الخاصة بتلقي مكالمات العملاء وترويج وبيع الأعشاب التي تقوم بالإعلان عنها على صفحاتك الخاصة؟ج: الموضوع ده غير صحيح في الصفحة الخاصة بيا على الفيس بوك معليهاش أي فيديوهات أو وصفات من اللي سبق ذكرها وكل اللي عليها محتوى توعوي خاص بمجال تخصصي معظمها مقالات ونادرًا ما أقوم بنشر فيديوهات عليها اسم صفحتي الرسمية على الفيس بوك هو ahmed abu elnasr وعايز أقول إن في كذا صفحة على موقع الفيس بوك منتحلة اسمي.جدير بالذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، حددت جلسة 19 أبريل المقبل، للاستئناف على حكم حبس الصيدلي المتهم أحمد أبو النصر سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك في عدة اتهامات تلاحقه بالاتجار في مواد مجهولة، وغير مصرح بها من وزارة الصحة.