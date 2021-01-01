تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. التعليم توضح



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق نظام التحسين على طلاب الثانوية العامة 2022 بحيث يتاح للطالب أكثر من فرصة لتحسين مجموعه في الثانوية العامة.



‎وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم: إن قرار تطبيق التحسين على طلاب الثانوية العامة 2022 يحتاج تغيير قانون التعليم الحالي.



‎وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أن الوزارة سبق وأن تقدمت بمقترح تطبيق التحسين في الثانوية العامة للبرلمان ، وتم رفضه في مجلس الشيوخ ولذلك لا يوجد تحسين هذا العام.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو