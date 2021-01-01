وزير التعليم : اعتمدنا زيادة جديدة بمكافأة الامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم اعتماد زيادة معدلات مكافأة امتحانات لجان السير ومقدري الدرجات وأعضاء الهيئة الفنية الخاصة بوضع الامتحانات، ومراكز توزيع الاسئلة وتجميع أوراق الاجابة الخاصة بـ امتحانات الشهادة الاعدادية ( شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ).
وقال وزير التربية والتعليم : أن هذا القرار يأتي في اطار حرص الدولة بصفة عامة و وزارة التربية والتعليم بصفة خاصة ، على تحقيق الرضا الوظيفي لجميع العاملين بالمديريات التعليمية ، من خلال تعزيز الشعور الإيجابي الذي يشعر به الموظّف بشكلٍ عام تجاه عمله، لما له من دور في تحفيز العاملين على العطاء وبذل المزيد من الجهد لصالح العملية التعليمية.
وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه تم أيضا اعتماد زيادة قيمة المكافآة الخاصة بالرئيس العام ، ورؤساء ، ووكلاء ، واعضاء ، ومساعدين ، والخدمات المعاونة ، بـ لجان الادارة والنظام والمراقبة لـ امتحانات الشهادة الاعدادية ( شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي) والمهنية، والفئات الخاصة ، وكذا مشرفي تقدير الدرجات، لتناسب مع الجهد الذى يبذلة السادة المشاركين فى تلك الاعمال من داخل ميزانية المديريات والادارات التعليمية وبنفس معدلات تشكيل اللجان الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة وتعد هذه الزيادة هى الأولى منذ صدور القرار الوزارى رقم (365 لسنة 1994 ) وتعديلاته.
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