جامعة حلوان تؤجل دورة التربية العسكرية للطلاب إلى 3 أبريل



جامعة حلوان جامعة حلوان



أعلنت إدارة التربية العسكرية جامعة حلوان، تأجيل عقد دورة 2 أبريل للطلاب لتبدأ يوم 3 أبريل 2022، وسيتم انعقاد الدورة بالحضور لمدة إسبوعين طبقا لبرنامج الدورة بإجمالى 96 ساعة تدريب بواقع 8 ساعة/ يوم، ويأتي ذلك في ظل اهتمام جامعة حلوان بطلابها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة



وتعقد الدورات التدريبية تحت إشراف مكتب التربية العسكرية جامعة حلوان.



ويكون اليوم الأول يوم إدارى حيث سيتم جمع طلاب الدورة في تمام الساعة الثامنة صباحًا بمهبط الطائرات عند بوابة المشاه أمام محطة مترو عين حلوان لمراجعة الكشوفات وتنظيم الطلاب بالفصائل ثم الحضور بصالة 3 بجوار مهبط الطائرات بمنطقة المعامل لإعلان برنامج الدورة وأسلوب إحتساب الدرجات والإمتحان وتوزيع الأبحاث وتسليم زى التربية العسكرية.

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جامعة حلوان: فتح باب التسجيل بدورة التربية العسكرية 2 إبريلوإعتبارا من اليوم الثاني سيتم الإلتزام بطابور اللياقة وتوقيتات المحاضرات طبقا للبرنامج، يتم الإلتزام بالزى والمظهر العام (حلاقة الشعر- الذقن) من اليوم الأول وكذلك (عدم إرتداء شبشب أو كروكس أو ما شابه) وعدم إرتداء أى إكسسوارات بالأيدى أو الرقبة حرصا على عدم إلغاء الدورة.وعلي الطلاب الملتحقين بدورة التربية العسكرية التحلى بالإنضباط خلال فترة الدورة وكذلك الإلتزام بالتوقيتات وخاصة طابور اللياقة حيث أن التأخر عن طابور اللياقة يخصم من درجات المواظبة ويحتسب نصف يوم غياب، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وعلى جميع الطلاب حفظ رقم الفصيلة والمسلسل حيث سيتم التعامل بهما خلال الدورة.ويتم إلغاء دورة التربية العسكرية للطلاب في الحالات التالية:1- الغياب أكثر من يوم كامل.2- الغياب أكثر من 2 طابور لياقة.3- عدم الانتظام فى المحاضرات.4- التحدث على وجه غير لائق مع المحاضر أو أحد مساعدى المحاضر.5- التشاجر مع الزميل.6- إستخدام المحمول لأى سبب أثناء المحاضرات.7- التشاجر مع الزميل.8- الرسوب فى الإختبار النهائى.9- الرسوب فى مناقشة البحث المكلف به الطالب حيث سيتم تقديمه ورقيا ومناقشته وذلك طبقا للمجموعات ( 10 طالب لكل بحث مكتوب).وعلي الطلاب الراغبين في التسجيل وحضور دورة التربية العسكرية الدخول علي الرابط التالي والتسجيل:http://app2.helwan.edu.eg/Military/login.asp