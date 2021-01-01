لعمل الفول المدمس بطريقة مميزة



الفول المدمس الفول المدمس



طريقة عمل الفول المدمس، يتميز الفول الخاص بالمطاعم عن الفول المنزلي بأن له رائحة ونكهة لذيذة وطعم رائع أيضاً قد لا يتوفر في المنزل بنفس الروعة ويرجع السر في ذلك إلى طريقة طهي الفول نفسها والقدور المستخدمة ولكن هناك سر لا يقوله الكثيرون من أصحاب المطاعم وهو وضع القليل من حبوب القمح ” الغلة أو البليلة” في الفول بمقدار بسيط لا يتعدى نصف كوب لكل كيلو جرام من حبات الفول حتى يمكننا الحصول على قوام رائع ورائحة لا تقاوم ونكهة لا مثيل لها.



1- مقادير

نصف كيلو من الفول

ربع كوب من الفول المدشوش

ربع كوب من العدس الأصفر

نصف ليمونة

رشة بيكربونات الصوديوم



2-طريقة التحضير

قومي باختيار الفول المتوسط الحجم ذو اللون الفاتح يكون طعمه أفضل ويجب تنقية من أي حبوب فول فاسدة.

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قومي بنقع الفول لمدة 8 ساعات أو ليلة كاملة مع تغير الماء مرتين لأن هذه أفضل طريقة للتخلص من السموم والغازات من البقوليات. ولكن لا تكثري النقع حتي لايخرج الفول من قشرته.حضري الدماسة أو وعاء عميق حلة مثلا وتكون محكمة الغلق و ضعي الفول و العدس والفول المدشوش بعد غسلهم ويجب أن يكون حتي نصف الوعاء فقط و ضعي الماء حتي يملأ الدماسة مع ترك جزء للغليان.ضعي الدماسة او القدر علي نار متوسطة حتى يغلي ثم نضيف عصير الليمون و رشة من البيكربونات ويمكنكي الاستغناء عن البيكربونات و لكنها تسرع من نضج الفول والليمون يمنع تسبب غمقان لون الفول.قومي بتغطية الفول و تقليل درجة الحرارة أو النار الي أقل درجة ممكنة لان الفول يحتاج إلى نار هادئة واتركيها لمدة وكل ساعة اختاري نضج الفول واذا احتاج الى الماء أضيفي ماء ساخن فقط.بعد تمام النضج ستحصل عليها أفضل فول مدمس مثل المطاعم ولا الذ و يمكنكي بعد أن يبرد تمام ان تضعيه في أكياس ووضعه في الفريزر لتكون جاهزة علي التسخين وذلك بالهناء والشفاء.طريقة عمل الفول المدمس:المقادير:نصف كيلو من الفولنصف كوب من العدس الاصفرجزرة مبشورةبصلة صغيرة الحجمثمرة من الطماطمنصف ليمونةطريقة التحضير:عليك بنقع الفول في كمية من الماء لمدة لا تقل 8 ساعات ويتم تصفيته من الماء.نضع الفول في قدر ونضيف العدس والبصل بعد تقطيعه إلى شرائح، والجزر المبشور، وثمرة الطماطم وعصير نصف الليمونة.يصب الماء المغلي على المكونات، ويرفع على النار المتوسطة الحرارة حتى الغليان ويتم تقليل الحرارة.يتم إضافة الماء المغلي بعد كل فترة حتى لا تجف، ويترك الفول على النار لمدة 4 ساعات تقريبا أو أكثر حتى تمام النضجفول بالنكهاتفول بالنكهاتالمقادير :فول منقوع ليلة كاملة بالماء 3 أكوابنصف كوب فول مدشوشنصف كوب عدس أصفرماء بحسب الحاجة1 بصل1 طماطم مفرومة1 جزر مبشور3 فصوص ثومملعقة كبيرة كركمالطريقة :- في الدماسة، يوضع #الفول، والفول المدشوش، والجزر، والعدس، والكركم، والبصل، والثوم، والطماطم.- يغمر المزيج بالماء، وتغلق الدماسة وتوضع على نار متوسطة.- عند الغليان، تخفف الحرارة إلى هادئة ونقوم بطهي الفول لـ 6 - 8 ساعات على أن تزيدي مستوى الماء بحسب الحاجة.- ثم يقدم فول المدمس المصري مع الطحينة والملح والفلفل والزيت حسب الرغبة.. وبالهنا .المقادير1 كوب فول تدميس1 ملعقة كبيرة مملوءة عدس اصفر للتقديم ملح زيت ليمون بصل بصل اخضر فلفل رومى فلفل حارطريقة تحضيرالفول المدمس انقعى الفول فى وعاء مملوء بالماء لمدة 8 ساعات على الاقل. (انقعيه قبل الطهى بيوم) صفى الفول من ماء النقع وضعيه بداخل الدماسة.اغسلى العدس جيدا ثم اضيفيه مع الفول فى الدماسة. غطى الفول والعدس بالماء المغلى، ثم ضعى الدماسة على نار متوسطة الى عالية حتى يغلى الماء مرة اخرى.زيدى ماء مغلى الى الدماسة حتى بغطى الفول تماما، ثم غطى الدماسة بالغطاء، وضعيها على السخان الكهربائى. اتركى الدماسة فوق السخان لمدة حوالى 7 ساعات، وبعد مرور نصف الوقت زيدى ماء مغلى الى الدماسة اذا وجدتيه قد نقص، ثم غطيها بالغطاء مرة اخرى لباقى المدة، قدمى الفول ساخنا مع التوابل والخضروات جانبا ليتبل كل على حسب ذوقه.طريقة عمل الفول المدمس في المنزلفي شهر رمضان يعتبر الفول المدمس من الأطباق الأساسية الموجودة يوميًا على وجبة السحور عند المصريين.ويرغب البعض في تدميسه في المنزل حتى يكون أضمن صحيًا وأوفر، وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الفول المدمس وهي كالآتي:المقادير:- ربع كيلو فول (منقوع لمدة يوم قبل الطهي)- نصف كوب عدس أصفر- ثمرة طماطم مقطعة- ملعقة كبيرة كركم- جزر مبشور- ماءالخطوات:- توضع كل المكونات معًا الفول والعدس والكركم والجزر في الدماسة.- ويوضع الماء حتى يغطى سطح المكونات ثم تهدى النار تمامًا وتستوي في خلال 6 ساعات.- يمكن بعد أن يبرد الفول تخزينه في أكياس جافة و نظيفة في الفريزر لوقت الاستخدام.- ويوضع الكمون والليمون والزيت للتزين وإضفاء نكهة عليه.ما هي فوائد تناول الفول على السحور؟-يحمي من مرض السكري، ويتحكم في نسبة السكر الموجودة في الدم لدى الأشخاص المصابين.-يقلل من مخاطر أمراض القلب، وتناوله أربع مرات في الأسبوع أو أكثر يقلل الخطر بأي إصابة بنسبة 22%، كما أنه يقلل من الكوليسترول الضار في الجسم بنسبة 5%.-يساعد على إنقاص الوزن، لأنه يشعر من يتناوله بالشبع ويقلل من إفراطه في الطعام، لاحتوائه على الألياف والبروتين والكربوهيدرات المهضومة ببطء.-يعمل على خفض ضغط الدم لأنها غنية بالألياف والمغنسيوم والبوتاسيوم، فكلها تساعد على الحفاظ على مستويات ضغط الدم، كما أن البوتاسيوم يواجه ارتفاع مستويات الصوديوم والمغنسيوم يساعد على تدفق الدم الطبيعي المهم للأوعية الدموية والقلب.-يحتوي على الحديد الذي يحتاجه الجسم، إذ إن كوب منه يحتوي على 4 مل جرام من الحديد، بالإضافة إلى أنه يعطي الجسم الطاقة.يتميز الفول الخاص بالمطاعم عن الفول المنزلي بأن له رائحة ونكهة لذيذة وطعم رائع أيضاً قد لا يتوفر في المنزل بنفس الروعة ويرجع السر في ذلك إلى طريقة طهي الفول نفسها والقدور المستخدمة ولكن هناك سر لا يقوله الكثيرون من أصحاب المطاعم وهو وضع القليل من حبوب القمح ” الغلة أو البليلة” في الفول بمقدار بسيط لا يتعدى نصف كوب لكل كيلو جرام من حبات الفول حتى يمكننا الحصول على قوام رائع ورائحة لا تقاوم ونكهة لا مثيل لها.الكثير من ربات المنزل لا يُجيدن تدميس الفول لعدم معرفتهن بأسراره نقدم لك طريقة تدميس الفول من غير ما يسود بمكونات سهلة وبسيطة حيث يعد تدميس الفول في البيت من الأمور التي تحتاج إلى مهارة ولكنه في نفس الوقت سهل وبسيط بمجرد معرفتك بالخطوات الصحيحة للتدميس والحصول على لون رائع مثل الفول الجاهز .نقدم لك طريقة عمل الفول المدمس الأحمر الفاتح زي العربيات وأفكار لمنع اسوداد الفول والحصول على طبق فول ذو لون رائع.- نقي الفول واغسليه جيدا للتخلص من الأتربة والشوائب، ثم غيري المياه وضعي أخرى نظيفة حتى تتمكنين من نقعه لتحضيره للتدميس.- عند معايرة المكونات عليك التأكد من ملء نصف الدماسة فقط بالحبوب والنصف الآخر يملأ بالمياه فقط حتى التسوية دون الحاجة لإضافتها كل فترة.- حاولي تجنب الفتح المستمر على الفول لتركه ينضج، ولكن عليكِ التأكد من وجود مياه كافية للتسوية، وفي حالة نسيان مقدار المياه المناسب له عليك إضافة مياه مغلية سريعا ليكمل نضجه.- عند بدء وضع الدماسة وبها الفول على النار، نتركه يغلي دون وضع الغطاء على نار مرتفعة، وعند غليانه نهدئ النار تماما ونضع الغطاء بإحكام حتى ينضج بالشكل الصحيح.- من الممكن في حالة عدم إحكام غلق الغطاء أن يوضع ورق الفويل حتى نتأكد من التغطية الكاملة للدماسة بشكل مباشر ويترك للتسوية لمدة من 5 إلى 6 ساعات.- نلتزم بوضع المكونات، ولكن يمكننا إضافة عصير نصف ليمون حتى نضبط اللون وكي تبدو الطماطم بلون أفتح ولا يكون مثل المطبوخ.أسرار نجاح تدميس الفول بالبيت* استخدمي وعاء مخصص لتدميس الفول (الدماسة)لان فتحة الدماسة ضيقة مما يمنع وصول الهواء الي الفول وعدم تغير لونه لتأكسده عند وصول الهواء اليه ، يفضل استخدام وعاء تدميس من الألومنيوم حتى لا تتغير نكهة الفول.* الإلتزام بالمكونات المطلوبة في عمل تدميس الفول.* وضع الفول على نار هادئة تماماً حتى لا يتبخر الماء بسرعة.نصائح لمنع اسوداد الفول المدمس* اختاري حبات الفول الفاتحة والكبيرة الحجم المفرودة وليست المستديرة وابتعدي عن الفول ذو الحبات الصغيرة واللون الداكن.* ضرورة غمر الفول جيداً بالمياه حتى لا يجف أثناء التسوية وبالتالي يسود لونه.* ضرورة إضافة الليمون والذي يساعد في تفتيح لون الفول بشكل رائع.* عدم إزالة غطاء وعاء التدميس فذلك من أهم أسباب إسمرار لون الفول.* ثمرة الطماطم اختياري وضعها ولكنها تكسب الفول لوناً أحمر رائعاً، كذلك الثوم اختياري أيضاً ولكنه يكسب الفول نكهة مميزة، أما كل من العدس الأصفر والأرز والفول المجروش فهم من المكونات التي تساعد في إعطاء قواماً رائعاً.* نقع الفول لفترة كافية قبل تدميسه يساعدك في تجنب ترك الفول لفترات طويلة تصل إلى عدة ساعات على النار والذي يعتبر من أكثر الأسباب التي تجعل الفول ذو لون أسود غير محبب، فالأفضل نقعه لمدة 6 ساعات ليس أكثر واختبار مدى كون حبة الفول لينة قبل التدميس.مكونات تدميس الفولنصف كيلو فول منقوعنصف كوب فول مدشوشربع كوب عدس أصفرربع كوب حبوب قمح(بليلة)ثمرة طماطم (إختياري)3 فص ثوم (إختياري)ملعقة صغيرة كركمماءطريقة التحضير:* يوضع الفول والعدس والفول المدشوش والكركم و القمح والثوم والطماطم فى الدماسة.* يضاف الكثير من الماء حتى تغطية الفول تمامًا ثم يوضع الخليط على نار هادئة لمدة من 5 : 6 ساعات مع المتابعة .