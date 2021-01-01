الفوائد الصحية للمشى المنتظم



المشى المنتظم المشى المنتظم

كشف موقع "ديلى اكسبرس" أن المشي يمكن أن يضيف أكثر من 15 عاما إلى متوسط ??العمر المتوقعن وذلك وفقا لدراسة نسرتها اليوم.



وأضافت الدراسة الجديدة مجموعة متزايدة من الأدلة التي تربط المشي بمتوسط ??عمر أطول، والخلاصة الرئيسية من الدراسة، التي تم نشرها في مجلة Communication Biology، هي أن المشي المنتظم قد يضيف ما يصل إلى 15 عاما إلى متوسط ??العمر المتوقع، كما ان المشى يوفر العديد من الفوائد الصحية، وأظهرت الدراسات أن المشي مفيد لفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر، مؤكدة ان المشى وسيلة رائعة أيضا للنساء بعد انقطاع الطمث والحفاظ على قوة عظامك وعضلاتك، مؤكدة أن اجتياز 6000 خطوة "معيار جيد".



الطريقة المثلى للمشي..

يعد المشي أمرا رائعا بغض النظرعن كيفية القيام بذلك، ولكن هناك بعض الأساليب المثلى، حيث يمكن أن يؤدي المشي صعودا والمشي بشكل أسرع إلى تعزيز الفوائد أيضا، كما أن المشي مع الأصدقاء وفي الطبيعة يوفر أيضا فائدة إضافية.

ودرس توماس ييتس، الأستاذ في النشاط البدني والسلوك المستقر والصحة من جامعة ليستر بإنجلترا، الفوائد الصحية للمشي اليومي، ووجد أن الأشخاص الذين تبنوا إيقاعا سريعا يمكن أن يكون عمرهم البيولوجي 15 عاما أصغر.

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ونظر البروفيسور ييتس وفريقه في المعهد الوطني للبحوث الصحية في مركز ليستر للأبحاث الطبية الحيوية، في طول التيلوميرات - الهياكل الواقية في نهاية الكروموسومات - في 405981 من البالغين في منتصف العمر في المملكة المتحدة، وما وجدوه هو أن المشي السريع ساعد في الحفاظ على طول التيلومير.وتقدم الدراسة، التي تغطي 4 قارات، رؤى جديدة حول مقدار خطوات المشي اليومية التي ستحسن على النحو الأمثل صحة البالغين وطول العمر، وما إذا كان عدد الخطوات مختلفا للأشخاص من مختلف الأعمار.ووجدت مجموعة دولية من العلماء أن اتخاذ المزيد من الخطوات يوميا يساعد على تقليل مخاطر الوفاة المبكرة، ومن المثير للاهتمام، أن البحث لم يجد أي ارتباط نهائي مع سرعة المشي، بخلاف العدد الإجمالي للخطوات في اليوم.