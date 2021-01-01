أطعمة ضرورية لمرضى أوميكرون

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صورة الخبر: مرضى أوميكرون
مرضى أوميكرون


كشفت الدكتورة يلينا إيجناتيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه يجب على المصابين بمتحور "أوميكرون" التخلي عن تناول الأطعمة المثلجة المحتوية على السكر، والمشروبات الباردة المحلاة، لأنها تخفض من فعالية منظومة المناعة.

وأضافت، "يجب أن تكون التغذية خفيفة، ولكن في نفس الوقت ذات سعرات حرارية قليلة، ويجب أن يحتوي الطعام على شوربة الخضراوات المسلوقة، والبروتينات مثل البيض والجبن القريش، واللحوم والأسماك، ويفضل أن يكون اللحم مفروما لتسهيل عملية الهضم، دون إهدار طاقة إضافية لهضمه، ما يمنح الجسم القوة اللازمة لمكافحة العدوى.

وأشارت الخبيرة لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا ينخفض، بيد أن متحور "أوميكرون" لا يزال يشكل خطورة، لذلك يجب على مرضى "كورونا" الاهتمام بنظامهم الغذائي، ومن أجل التعافي السريع والتام، عليهم الامتناع مؤقتا عن تناول الأطعمة المحلاة بما فيها الآيس كريم.

وأضافت "الآيس كريم، مادة حلوة ودسمة، بالطبع لا تسبب برودتها التهابات إضافية، ولكن السكر يحبط فعالية منظومة المناعة، مما يؤخر الشفاء من المرض، والآيس كريم يحتوي على السكر الذي يختلف عن السكر الموجود في الفواكه المفيد للجسم، كما أن الفواكه تحتوي على فيتامينات وألياف غذائية ضرورية لصحة الجسم، أما السكر الموجود في الآيس كريم، فيمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم، مما يؤثر في فعالية منظومة المناعة، لذلك لا أوصي بتناول الآيس كريم عند الإصابة بمتحور "أوميكرون"، ويمكن في فترة النقاهة تناول القليل من الحلوى أحيانا وليس يوميا"

المصدر: سبوتنيك

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