خلال أحداث مباراة نيجيريا وغانا مقتل أحد ممثلى فيفا

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أحداث مباراة نيجيريا وغانا


كشف الاتحاد الزامبى لكرة القدم، اليوم، عن مقتل أحد ممثلى "فيفا" والاتحاد الأفريقى "كاف"، على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة نيجيريا وغانا، التى جمعتهما أمس الثلاثاء، وانتهت بتأهل البلاك ستارز إلى نهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

أعلن الاتحاد الزامبى، فى بيان له، عن مقتل الطبيب جوزيف كابونجو، والذى يعمل فى الاتحاد الدولى وكاف، وكان ممثًلا لهما فى مباراة نيجيريا وغانا.

وأضاف أن الطبيب لقى مصرعه بعد إصابات بالغة أحدثتها الجماهير التى اقتحمت الملعب، وذلك قبل أن تتدخل الشرطة وتفرق التجمهر بالغاز المسيل للدموع.

من جانبه، قال أندرو كامانجا رئيس الاتحاد الزامبى لكرة القدم، إنهم فى انتظار التقرير الكامل من الاتحاد الدولى، وكذلك فيفا لمعرفة ما حدث قبل الخوض فى أى أمور أخرى فى هذا الشأن.

وكان المنتخب الغانى قد تأهل بهذا التعادل على حساب نيجيريا إلى كأس العالم، وذلك للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد أعوام 2006، 2010، 2014.

وانتهت مباراة ذهاب المرحلة الفاصلة بين غانا ونيجيريا بالتعادل السلبى، فيما تعادل الطرفان بنتيجة 1-1 فى جولة الإياب ليتأهل البلاك ستارز إلى مونديال قطر.

المصدر: youm7

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