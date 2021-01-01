خلال أحداث مباراة نيجيريا وغانا مقتل أحد ممثلى فيفا

كشف الاتحاد الزامبى لكرة القدم، اليوم، عن مقتل أحد ممثلى "فيفا" والاتحاد الأفريقى "كاف"، على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة نيجيريا وغانا، التى جمعتهما أمس الثلاثاء، وانتهت بتأهل البلاك ستارز إلى نهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.
أعلن الاتحاد الزامبى، فى بيان له، عن مقتل الطبيب جوزيف كابونجو، والذى يعمل فى الاتحاد الدولى وكاف، وكان ممثًلا لهما فى مباراة نيجيريا وغانا.
وأضاف أن الطبيب لقى مصرعه بعد إصابات بالغة أحدثتها الجماهير التى اقتحمت الملعب، وذلك قبل أن تتدخل الشرطة وتفرق التجمهر بالغاز المسيل للدموع.
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